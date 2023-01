Review Nacon GM-110:Si il y a bien un périphérique que l’on change rapidement quand on fait du gaming sur PC, c’est bien la souris. Facile à changer, elle apporte un réel confort de jeu quand on arrive a trouver celle qui nous corresponds bien. Et aujourd’hui, c’est l’occasion de vous partager un avis sur la Nacon GM-110.Nacon propose donc cette souris depuis quelques temps maintenant en boutiques en plusieurs coloris: blanc, bleu, noir et rouge. Et c’est le modèle rouge que l’on a pu tester. La souris est une filaire, avec un câble relativement long (1,80m), largement suffisant pour aller se raccorder à la tour. Donc pas besoin de piles ici et pour un usage fixe, c’est pas le plus dérangeant. Une fois connecter, il n’y a pas besoin de pilote particulier et cela simplifie grandement la mise en route. C’est appréciable.Elle est vendue comme souris pour les jeux type FPS et elle fait bien le job pour cela. Il y a plusieurs réglages sur la souris, changeable avec la touche au milieu et on peut atteindre 2400 DPI, se qui en fait une souris très véloce en jeu et effectivement surtout pour les jeux de shoot à la première personne. Elle possède également deux boutons sur le côté, parfaitement bien placé sous le pouce et les clic de la souris sont franc et le bruit assez doux. Une mollette crantée complète la souris, et elle est plutôt agréable à utiliser. Elle manque peut être juste un peu de poids, car elle est vraiment très très légère . Étant habituer à une Logitech G600, je sens bien la différence. Mais c’est une question d’habitude et de ressenti. On s’y fait rapidement.Niveau design, pour une souris petit budget, elle s’en sors plutôt bien. Le touché soft des parties en rouge est très agréable et montre un réel soin apporter sur la souris. Elle est rétro éclairé en rouge, avec le logo Nacon sur le dessus du plus belle effet. Pour une souris autour de 15€, elle est vraiment pas mal. Elle reste également très polyvalente et peut être utiliser pour un usage bureautique sans problème. Donc si vous cherchez une petite souris, pas très chère et bien faite, je ne peux que vous la recommander.