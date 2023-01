The CROW Resurrection, tome 2





Dans une nuit sans fin…

La police continue d’enquêter sur la vague de meurtre perpétrée par Eric Draven, mort depuis des années et ramené parmi les vivants par un corbeau aux pouvoirs surnaturels… Suite et fin du remake de l’œuvre originale de James O’Barr produit par Todd McFarlane.



112 pages

PVP : 17.95€

Sortie : Février 2023

--------------------------------

TRANSFORMERS WAR’S END





Exarchon, le Threefold Spark, le tyran aui avait déclenché la première grande guerre sur Cybertron est de retour ! Pris dans leur propre conflit, les Autobots d’Optimus Prime et les Decepticons de Mégatron sont trop désunis pour l’empêcher de conquérir la planète. À quel point Cybertron est-elle vulnérable à l’avidité de pouvoir ?



Transformers War’s End tisse les liens entre le passé, le présent et le futur de l’univers Transformers.



Cette histoire complète se déroule en même temps que celle de l’album de la Série Principale TRANSFORMERS : WAR WORLD tome 4 et mène au grand final : FATE OF CYBERTRON !



112 pages couleur

PVP : 17.95€

Sortie : Février 2023

--------------------------------

POWER RANGERS Unlimited : Power Rangers tome 3





Drakkon et les Omega Rangers peuvent-ils sauver le monde ?

Les Omega Rangers se retranchent à Safehaven et cherchent un moyen de battre l’Empyreal. Drakkon, qui fut le plus grand adversaire des Power Rangers, va-t-il leur donner la solution ou finira-t-il par révéler ses véritables ambitions en les trahissant au pire moment ? Ailleurs, les émissaires ont leur propre plan…



Derniers épisodes avant l’arc ELTARIAN WAR !



112 pages

PVP : 16.95€

Sortie : Février 2023

--------------------------------

On continue, avec les sorties du mois de Février 2023 des éditions Vestron qui se dévoilent. Un bon mois, pour Vestron en attendant le mois prochain qui s'annonce aussi énorme.