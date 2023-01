A Couple of Cuckoos tome 7





Salut, c’est moi, Erika ! Après notre week-end à la mer, Hiro a quasiment kidnappé Nagi ! Ils ont failli passer la nuit en tête-à-tête dans une auberge ! Heureusement, Sachi et moi les avons interrompus juste à temps ! #cestchaud Et Hiro n’en est pas restée là ! Elle a débarqué à la maison, sa valise à la main et s’est installée sans rien demander. Il a fallu revoir l’attribution des chambres... Pas sûre que Nagi soit ravi de la situation. #collocenfolie Sinon, on a fêté l’anniversaire de papa Yôhei en famille ! Pour la première fois, je suis sur la photo, moi aussi. Ça m’a fait trop plaisir ! #happybirthdayyôhei



1 Février 2023

Collection Pika Shônen

Scénariste: Miki Yoshikawa

Dessinateur: Miki Yoshikawa

Traducteur : Soizic Schoonbroodt

Prix : 7.20€

And yet, you are so sweet tome 1





Maaya Kisaragi, 16 ans, prend un jour son courage à deux mains pour faire une déclaration au garçon qu'elle aime… mais elle finit par être rejetée et même ridiculisée sur les réseaux sociaux... Dévastée, elle dit ce qu’elle a sur le coeur à haute voix dans la bibliothèque de son lycée et est entendue parle beau et inaccessible Chigira. Mais au lieu de se moquer d’elle, il la réconforte et lui propose une bien curieuse solution pour soigner son coeur brisé...



1 Février 2023

Collection Pika Shôjo

Scénariste : Kujira Anan

Dessinateur : Kujira Anan

Traducteur : Léa Le Dimna

Prix : 7.20€

Blue Lock tome 12





35 attaquants ont passé la deuxième sélection. Pour la survie du Blue Lock, ils devront s’unir pour affronter l’équipe du Japon des moins de 20 ans lors d’un match couperet ! Le moment est venu de passer le test d’aptitude à l’issue duquel seront désignés les 11 titulaires qui défendront les couleurs du Blue Lock ! Isagi parviendra-t-il à s’imposer en surpassant le top 6 des meilleurs attaquants ?



1 Février 2023

Collection :Pika Shônen

Dessinateur : Yusuke Nomura

Scénariste : Muneyuki Kaneshiro

Traducteur : Lilian Lebrun

Prix : 7.20€

Card Captor Sakura - Clear Card Arc Chapitre 70





Dans le monde du livre, Kaito avait pris l'apparence de Shaolan mais celui-ci dissipe l'illusion et affronte le magicien. Sakura tente de s'échapper de cette dimension parallèle, mais elle va bientôt découvrir que tout n'est qu'un rêve.



1 Février 2023

Collection Purple Shine



Chihayafuru tome 41





Plus que trente jours avant le match pour les titres de Maître et de Queen ! Afin de devenir la personne qui comprend le mieux le Karuta de Shinobu, Chihaya étudie son jeu sous l’égide de deux anciennes tenantes du titre. Alors qu’elle regarde la Queen affronter Arata, quels enseignements tirera-t-elle de leur match ? De son côté, Taichi s’est jeté corps et âme dans ses révisions après sa défaite contre Arata en finale des sélections, mais un jour, le Maître Suô lui demande ce qu’il comptait exiger de lui, si d’aventure il avait remporté les qualifications…



1 Février 2023

Collection : Cherry Blush

Scénariste : Yuki Suetsugu

Dessinateur : Yuki Suetsugu

Traducteur : Kevin Stocker

Prix : 7.70€

Edens Zero Chapitre 225





Le vaisseau que Shiki a reçu de la part d’Erzy, la pirate du Cosmos, s’avère être celui sur lequel naviguait le Grand Démon Ziggy ! En tant que successeur de ce dernier, Shiki en devient l’héritier officiel. Assisté de Witch, l’une des Quatre Étoiles brillantes, de Rebecca et de son fidèle Happy, il décide de partir à la recherche des trois autres Étoiles afin de poursuivre sa quête de “Mother” ! Tous se rendent alors sur Blue Garden où ils espèrent trouver des indices sur Sister, une Étoile brillante, mais une série d’enlèvements de B-Cubeuses vient perturber les plans de la petite équipe...

Comment nos héros vont-ils pouvoir s’échapper de ce piège tendu par ces individus malveillants ?



1 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Auteur : Hiro Mashima

Traducteur : Thibaud Desbief

Joker of Destiny tome 1





Kiwa Ogata est un étudiant discret et un brin pessimiste. À l’heure où il doit trouver du travail, il cumule les refus, et sa petite amie Mahiro s’exaspère. Pourtant, Kiwa a un secret : il détient le pouvoir de voir n’importe lequel de ses vœux exaucés. Or, ce don s’accompagne toujours d’une contrepartie, ce qui dissuade le jeune homme de s’en servir. Mais il va malgré lui se confier à Mahiro et bouleverser les cartes du destin...



1 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Dessinateur : Mizu Sahara

Scénariste : Michiharu Kusunoki

Traducteur : Nathalie Lejeune

Prix : 8.50€

No Longer Rangers tome 5





La dernière épreuve pour rejoindre le grand escadron a commencé : les dix aspirants doivent s’affronter les uns les autres pour la possession des cinq clés nécessaires à la réussite de l’épreuve. Les cinq meilleurs se sont déjà alliés pour maximiser leurs chances. Pour leur tenir tête, le troupier D n’a d’autre choix que de faire équipe avec les autres laissés-pour-compte. Ils disposent cependant d’une arme secrète : la "burst form", une fonction spéciale de leur arme de service ! C’est le début d’un combat fracassant où les ambitions de chacun s’entrechoquent ! D parviendra-t-il à devenir ranger et se rapprocher de son objectif final : anéantir les Dragon Keepers ?



1 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Scénariste : Negi Haruba

Dessinateur : Negi Haruba

Traducteur : Yohan Leclerc

Prix : 7.20€

Rokudenashi Blues tome 5





Maeda a reçu un message de son petit frère : leur père est à l’agonie. Mais pour lui, cet homme est invincible... Serait-ce un coup monté ? Fujio, son frère aîné, accepte de se rendre sur place pour voirde quoi il retourne, tandis que Taison doit partir en voyage scolaire. Par chance, ce voyage l’emmène dans sa région natale, le Kansai. Entre rebondissements amicaux et problèmes familiaux, ce voyage ne sera pas de tout repos !



1 Février 2023

Collection : Pika Masterpiece

Scénariste : Masanori Morita

Dessinateur : Masanori Morita

Traducteur : Pascale Simon

Prix : 16€

Spirits Seekers tome 14





Botan est une Yorimashi, une jeune fille qui accueille en elle une âme perdue appelée Marebito. Hyôma, quant à lui, est un Saenome, une personne dont la mission est de guider les êtres surnaturels vers l'au-delà. Pour sauver Botan, les Saenome se sont introduits dans le Yomiji. Afin que Hyôma puisse parvenir auprès de l’Arahitogami, ils forment des groupes séparés pour affronter les ombrelles. Mais les dieux ont conféré aux Waraza-mawashi une force redoutable, qui surpasse largement celle des Saenome...



1 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Scénariste : Onigunsou

Dessinateur : Onigunsou

Traducteur : Hana Kanehisa

Prix : 7.20€

The Quintessential Quintuplets tome 5

Edition couleur





Après une classe nature rocambolesque, Fûtarô a enfin gagné la confiance des quintuplées. Mais dès son retour, le jeune professeur particulier, qui est tombé malade durant le séjour, se retrouve à l’hôpital. C’est alors qu’Itsuki vient lui rendre visite et lui demande avec détermination pour quelle raison il étudie. L’occasion pour Fûtarô de laisser remonter des souvenirs à la surface qui pourraient bien chambouler ses relations avec les soeurs Nakano...



1 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Scénariste : Negi Haruba

Dessinateur : Negi Haruba

Traducteur : Soizic Schoonbroodt

Prix : 8.50€

The Witch and the Beast tome 9





Guido et Ashaf quittent Horrencia Seth après avoir terrassé la Reine de la Nuit ! Ils s’offrent un répit de courte durée en visitant une cité reconnue pour l’artisanat occulte. Toupies qui virevoltent éternellement, billes qui reviennent toujours à l’envoyeur… Mais leur insouciance s’estompe vite lorsque Guido perçoit quelque chose d’étrange se dégager d’un magasin d’antiquités reculé. Y trouveront-ils un indice pouvant les mener jusqu’à Angela ?



1 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Scénariste : Kousuke Satake

Dessinateur : Kousuke Satake

Traducteur : Anaïs Koechlin

Prix : 8.70€

To Your Eternity Chapitre 166 (2)

Le temps des souhaits





Dans le futur, les immortels d'Imm sont devenus des êtres recherchés. Une étrange petite fille a décidé de les retrouver pour pouvoir gagner des étoiles et devenir humaine.



1 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Auteur : Yoshitoki Oima

Traducteur : Thibaud Desbief



Ton visage au clair de lune tome 3





Yoi et Ichimura, tous deux qualifiés du surnom de « prince » au lycée, ont décidé de sortir ensemble en guise de test. D’abord sur ses gardes face à ce garçon aux intentions insaisissables, Yoi réalise bientôt que ses sentiments sont en train de changer, ce qui la déboussole complètement. De son côté, Ichimura prend également conscience que la place qu’occupe la jeune fille dans son coeur devient de plus en plus importante… C’est dans cette période de confusion que Yoi fait la rencontre d’un garçon nommé « prince » à son travail !



1 Février 2023

Collection : Cherry Blush

Scénariste : Mika Yamamori

Dessinateur : Mika Yamamori

Traducteur : Manon Debienne

Prix : 7.20€

Witches' War tome 2





Le premier duel de Walpurgis, le tournoi créé par la Reine des Démons Agrat Bat Mahlat, touche à sa fin : la justice de la guerrière contre le sadisme de la comtesse. Qui de Tomoe Gozen ou d’Élisabeth Báthory sera la grande gagnante de ce combat à mort ? L’heure du deuxième duel approche. Il opposera Jeanne d’Arc, la sorcière “sans désir”, à Wu Zetian, la seule impératrice régnante de toute l’histoire de Chine. Mais la Pucelle, n'ayant pas trouvé ce qu'elle souhaite plus que tout, va devoir se battre sans le moindre pouvoir magique... quitte à devenir la plus cruelle des combattantes.



1 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Scénariste : Makoto Shiozuka

Dessinateur : Makoto Shiozuka

Traducteur : Xavière Daumarie

Prix : 7.70€

Black-Box tome 6





Soupçonné de tricherie, Ryoga se voit retirer sa victoire contre Reon. Mais le jeune boxeur n’a pas dit son dernier mot et réclame un match retour, quitte à compromettre ses chances de devenir champion. S’engage alors une préparation spartiate pour chacun, quoique Reon se remette à peine de son accident. Qui sortira vainqueur de cet ultime duel ?



15 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Scénariste : Tsutomu Takahashi

Dessinateur : Tsutomu Takahashi

Traducteur : Julien Favereau

Prix : 8.20€

Épouse-moi, Atsumori ! tome 5





Maintenant qu’il a rencontré les parents de Nishiki, Atsumori est bien déterminé à présenter l’élue de son coeur à son père, mais, retenue par un terrible incident, la jeune fille ne se présente pas au rendez-vous. Les deux amoureux doivent faire des choix déterminants pour leur avenir. Tandis que Nishiki semble avoir trouvé sa vocation, Atsumori voit ses certitudes vaciller. Ils profitent d’une escapade aux sources thermales pour faire le point…



15 Février 2023

Collection : Cherry Blush

Scénariste : Taamo

Dessinateur : Taamo

Traducteur : Léa Le Dimma

Prix : 7.20€

Four Knights of the Apocalypse tome 8





À la vue de ses amis en train d’agoniser, Percival est enveloppé d’une étrange énergie négative. C’est le prince Tristan, tout juste rentré à Liones, qui le sauvera de cet état critique. Avec son ami Lancelot et Gawain, le mystérieux chevalier qu’il a ramené avec lui, les Four Knights of the Apocalypse sont enfin au grand complet ! Du moins, c’est ce qu’ils pensaient car Gawain a disparu... La prophétie est sur le point de s’accomplir. Le chaos arrive. La rencontre héroïque des quatre Cavaliers sera-t-elle une bénédiction, ou bien tout le contraire ?



15 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Scénariste : Nakaba Suzuki

Dessinateur : Nakaba Suzuki

Traducteur : Fédoua Lamodière

Prix : 7.20€

MMA - Mixed Martial Artists tome 3





Mixed martial arts, free fight, Shooto... Plusieurs mots pour définir la même forme de combat qui réunit tous les arts martiaux en une seule et même discipline hybride, complète, sans faille. Meguru a enfin décroché une victoire ! À présent, c’est au tour de Maki d’entrer en scène. Son adversaire ? Une judokate prometteuse à laquelle elle ne compte faire aucun cadeau. Sur le ring, la technicité de l’une le dispute à la pugnacité de l’autre. Quant à Takashi, il continue d’enchaîner les victoires mais ses liens avec les yakuzas pourraient compromettre sa carrière triomphale en Shooto amateur...



15 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Scénariste : Hiroki Endo

Dessinateur : Hiroki Endo

Traducteur : Emmanuel Bonavita

Prix : 7.70€

Nekogahara tome 4





Après avoir échappé in extremis à Abyhei Shiriya, Norachiyo accepte de raconter à Shôto et Shishiwaka comment il a rencontré l’officier de la police secrète, autrefois membre du clan du terrifiant boss Ôdama. Mais qu’a-t-il bien pu se passer entre les deux chats pour que leur relation change à ce point ? Et comment Norachiyo a-t-il vraiment perdu son oeil ? Le chamouraï est enfin prêt à révéler son lourd passé…



15 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Scénariste : Hiroyuki Takei

Dessinateur : Hiroyuki Takei

Traducteur : Manon Debienne et Sayaka Okada

Prix : 7.70€

Violence Action tome 4





Alors qu’elle se rend dans un poste de police d’une petite commune, Kei est surprise par une pluie torrentielle. Trempée jusqu’aux os et enrhumée, elle est prise en charge par l’agent Kuwai présent sur place. Mais la tranquillité des lieux est bientôt menacée par deux hommes armés qui visitent les environs sur les ordres d’un chasseur nommé Usui. Tandis que la morve continue de couler de son nez, Kei va devoir se défendre avec tout ce qui lui reste !



15 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Dessinateur : Renji Asai

Scénariste : Shin Sawada

Traducteur : Lilian Lebrun

Prix : 8.20€

We Must Never Fall in Love! tome 6





Kaede réalise enfin qu’il est amoureux de Sakura, et la jeune fille aussi accepte les sentiments qui animent son coeur et qui la poussent vers lui. Cependant, le futur s’annonce compliqué en raison de leur statut de frère et soeur par alliance. De son côté, Hatano fait des efforts pour changer et plaire à Sakura…



15 Février 2023

Collection : Cherry Blush

Scénariste : Haru Tsukishima

Dessinateur : Haru Tsukishima

Traducteur : Marie-Saskia Raynal

Prix : 7.20€

Wind Breaker tome 1





Haruka Sakura est le genre de lycéen qui fait passer la baston avant les révisions. Fraîchement débarqué en ville, c’est donc le sourire aux lèvres qu’il compte pousser les portes du lycée Fûrin, l’établissement scolaire au pire taux de délinquance du pays... Les intentions de Haruka sont claires : se mesurer aux meilleurs bagarreurs de ce bahut et devenir le meilleur de tous ! Mais entre-temps, il se retrouve mêlé à une altercation avec une bande de brutes dans un des quartiers de la ville, avant d’être sauvé in extremis par des élèves de son lycée. Haruka réalise alors à quel genre de phénomènes il risque d’avoir affaire...



15 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Scénariste : Nii Satoru

Dessinateur : Nii Satoru

Traducteur : Frédéric Malet

Prix : 7.20€

Wind Breaker tome 2





Le lycée Fûrin est célèbre pour être le pire lycée de racailles du pays. Haruka Sakura, fraîchement arrivé en ville et bien décidé à devenir le numéro un de son nouveau bahut, apprend que la bande de voyous du lycée, surnommée les Wind Breaker, protège en réalité la ville. Sakura aime l’idée et se joint à eux mais, dès la première patrouille, un accrochage a lieu avec les Lion Head, le gang qui contrôle le quartier voisin. Umemiya, le chef des Wind Breaker, est contraint d’intervenir. La dispute va devoir se régler par un combat à un contre un, chef contre chef !



15 Février 2023

Collection : Pika Shônen

Scénariste : Nii Satoru

Dessinateur : Nii Satoru

Traducteur : Frédéric Malet

Prix : 7.20€

Your evil past tome 2





Yûsuke Saitô a commencé à creuser dans son passé avec l’aide d’Aizawa, son complice de l’époque. Ses souvenirs l’assaillent à présent par bribes, avec la force des coups de couteau qu’il a jadis assenés. Suivant le fil de sa mémoire, il poursuit son enquête sur la fille mystérieuse qu’il aurait tuée, et se confronte aux jeux malsains dont il se délectait autrefois ainsi qu’à la souffrance qu’il a infligée. Malgré tout, il continue à douter d'avoir vraiment pu commettre un meurtre, jusqu’au jour où il finit par déterrer un véritable cadavre...



15 Février 2023

Collection : Pika Seinen

Scénariste : Takashi Sano

Dessinateur : Takashi Sano

Traducteur : Laetitia Citroën

Prix : 7.70€

