Batman Detective Infinite tome 4





La tour d'Arkham a tenu ses promesses... pendant quelques jours seulement. Le Dr Wear et le mystérieux Dr Ocean commencent à perdre le contrôle de leurs patients - qui se trouvent être les plus violents meurtriers de Gotham - et des irruptions de violence spontanées éclatent. Qu'ils soient infiltrés à l'intérieur de la tour ou essayant de circonscrire le danger qu'elle représente à l'extérieur, la Bat-Famille a fort à faire pour tenter de percer les secrets de la tour, et d'éviter que sa folie ne se déverse sur la ville.



Collection : DC Infinite

Série : Batman Detective Infinite

SCÉNARISTES : MARIKO TAMAKI, MATTHEW ROSENBERG

DESSINATEURS : IVAN REIS, MAX RAYNOR,

TRADUCTEUR : THOMAS DAVIER

Date de sortie : 03 février 2023

Pagination : 272 pages

Contenu vo : Detective comics 1053-1061 + back-ups

Prix : 24 €

Superman for All Seasons





Smalville, Kansas. Le jeune Clark, élevé par Jonathan et Martha Kent, ses parents adoptifs, découvre en grandissant qu'il possède des capacités hors du commun. Après avoir sauvé un habitant d'une tornade, il découvre qu'il vole, qu'il dispose d'une force surhumaine, et de sens extrêmement développés. Le temps passe, Clark finit de prendre son envol, pour Metropolis et une future carrière de journaliste, loin de se douter que pour lui, l'histoire ne fait que commencer...



Collection : DC Deluxe

Série : Superman for All Seasons

SCÉNARISTE : JEPH LOEB

DESSINATEUR : TIM SALE

TRADUCTEUR : ALEX NIKOLAVITCH

Date de sortie : 03 février 2023

Pagination : 216 pages

Contenu vo : Superman: For All Seasons #1-4

Prix : 21.01 €

The Nice House on the Lake tome 1





Tous les conviés connaissent Walter - enfin, ils le connaissent un peu, en tout cas. Certains l'ont rencontré dans leur enfance, d'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a toujours été un peu... absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur lac. C'est beau, c'est opulent, c'est privé – de quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés par Walter. Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée.



Collection : DC BLACK LABEL

Série : The Nice House On The Lake

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV

DESSINATEUR : MARTINEZ ALVARO

TRADUCTEUR : MAXIME LE DAIN

Date de sortie : 03 février 2023

Pagination : 184 pages

Contenu vo : Contenu : The Nice House On The Lake #1-6

Prix : 15 €

Catwoman Lonely City





Il y a dix ans, le massacre connu sous le nom de Nuit du Fou coûta la vie à Batman, à Nightwing, au commissaire Gordon ainsi qu'au Joker... et a envoyé Catwoman derrière les barreaux. Une décennie plus tard, Gotham a changé et remisé l'héroïsme et autres phénomènes de foire au rayon des souvenirs encombrants. La nouvelle Gotham est plus propre, plus sûre... et désormais placée sous l'oeil vigilant du maire Harvey Dent et de ses Batcops. C'est dans cette nouvelle ville que Selina Kyle revient, marquée, avec en tête un dernier gros coup : les secrets enfouis de la Batcave et une ultime promesse faite à Bruce Wayne !



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Catwoman Lonely City

SCÉNARISTE : CLIFF CHIANG

DESSINATEUR : CLIFF CHIANG

TRADUCTEUR : JÉRÔME WICKY

Date de sortie : 10 février 2023

Pagination : 224 pages

Contenu vo : Catwoman Lonely City #1-4

Prix : 21.01 €

Injustice 2 intégrale 2





Dépassé par un conflit opposant Batman et Ra's al Ghul de plus en plus intense, Damian Wayne demande à Black Adam de l'aider à libérer Wonder Woman de sa prison themyscirienne. Mais au cours de ce sauvetage, ils ne s'attendaient pas à se faire une alliée supplémentaire : Kara Zor-El, la cousine de Superman. La jeune femme maîtrise encore à peine toute l'étendue de ses pouvoirs, mais elle est probablement la seule à pouvoir changer le destin de la Terre.



Collection : URBAN GAMES

Série : Injustice Intégrale

INFOS

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR

DESSINATEUR : BRUNO REDONDO

TRADUCTEUR : THOMAS DAVIER

Date de sortie : 10 février 2023

Pagination : 304 pages

Contenu vo : Injustice 2 #13 + #15-24 + Annual #1

Prix : 30 €

Joe kelly présente Justice League tome 3





Rien ne va plus au sein de la Ligue de Justice ! Confrontés à un monde qui chaque jour se montre plus violent, les héros envisagent d'endosser un rôle plus proactif. Les avis sont partagés, la discussion s'avère impossible et, à l'initiative de Flash, certains membres quittent l'équipe et rejoignent Vera Black et sa nouvelle union, l'Élite. Mais Superman et les derniers justiciers fidèles à l'idéal du groupe se méfient de Vera. Après tout, n'est-elle pas la soeur du redoutable et manipulateur Manchester Black ?



Collection : DC Signatures

Série : Joe KELLY présente JUSTICE LEAGUE

INFOS

SCÉNARISTE : JOE KELLY

DESSINATEURS : DOUG MAHNKE, COLLECTIF

TRADUCTEUR : MATHIEU AUVERDIN

Date de sortie : 10 février 2023

Pagination : 400 pages

Contenu vo : JLA #100 + JLA Secret Files & Origins 2004 + Justice League Elite #1-12 + Action Comics #775

Prix : 35 €

Sleeper tome 2





Inquiété par Tao, l'agent Holden Carver venait tout juste de se rallier à la cause de celui qu'il avait infiltré, comprenant que la limite entre le bien et le mal était bien moins nette que ce qu'il pensait. Mais c'était sans compter le réveil de son mentor John Lynch, tout juste sorti du coma. À nouveau pris dans un chassé-croisé entre deux génies du mal, Carver va devoir choisir un camp, si tant est qu'il lui reste un choix...



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Sleeper

INFOS

SCÉNARISTE : ED BRUBAKER

DESSINATEUR : SEAN PHILLIPS

TRADUCTEUR : JÉRÉMY MANESSE

Date de sortie : 17 février 2023

Pagination : 312 pages

Contenu vo : Contenu : Sleeper Season Two #1-12

Prix : 30 €

Suicide Squad : Blaze





Un méta-humain avec les pouvoirs de Superman, mais dépourvu de toute humanité, a été lâché sur le monde. Pour stopper ce fléau, Harley Quinn, Peacemaker, Captain Boomerang et King Shark sont missionner pour baby-sitter — et au besoin exécuter — cinq nouvelles recrues mortelles au sein de la Suicide Squad ; cinq créatures sacrifiables nées d'une expérience gouvernementale secrète du nom de Blaze. Ils sont dotés d'incroyables pouvoirs... étonnamment transmissibles. Et quand un membre de l'équipe meurt, les autres deviennent plus puissants. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer... ?



Âge : Adulte

Collection : DC BLACK LABEL

INFOS

SCÉNARISTE : SI SPURRIER

DESSINATEUR : AARON CAMPBELL

TRADUCTEUR : PHILIPPE TOUBOUL

Date de sortie : 17 février 2023

Pagination : 168 pages

Contenu vo : Suicide Squad : Blaze #1-3

Prix : 17 €

Batman – The Knight





Est-ce de la tristesse ou de la colère ? Ou les deux mêlés l'un dans l'autre, à travers les méandres de la psyché complexe de son nouveau patient ? Le Docteur Hugo Strange cherche les réponses à ces questions, en essayant de comprendre les mécanismes de défense psychologiques que l'adolescent a pu construire pour se protéger d'un événement traumatique de son enfance. Mais ce nouveau patient n'est pas exactement comme les autres... Ce nouveau patient est le jeune homme le plus riche de la ville, un certain Bruce Wayne !



Collection : DC Deluxe

Série : Batman - The Knight

INFOS

SCÉNARISTE : CHIP ZDARSKY

DESSINATEUR : CARMINE DI GIANDOMENICO

TRADUCTEUR : JÉRÔME WICKY

Date de sortie : 24 février 2023

Pagination : 312 pages

Contenu vo : Batman: The Knight #1-10

Prix : 30 €

Batman Dark City tome 1





Il est rassurant de penser que le protecteur de Gotham est un maître tacticien inébranlable ayant toujours dix coups d'avance sur ses ennemis. Mais, si c'était le cas, le crime à Gotham aurait été éradiqué il y a déjà bien longtemps. L'homme derrière le masque fascine car il n'est finalement qu'un simple mortel, et le propre de l'homme est d'être faillible. Tandis que les milliardaires les plus influents de Gotham se font assassiner les uns après les autres, Bruce Wayne broie du noir. Arrivera-t-il à s'extirper à temps de ses tourments personnels pour affronter une vieille connaissance et venir en aide à ceux qu'il s'est promis de protéger ?



Collection : DC Infinite

INFOS

SCÉNARISTE : CHIP ZDARSKY

DESSINATEUR : JORGE JIMENEZ

Date de sortie : 24 février 2023

Pagination : 224 pages

Contenu vo : Contenu : Batman #125-130 + back up Catwoman

Prix : 21.01 €

Newburn tome 1





Loyal seulement envers lui-même, Easton Newburn est un détective privé indépendant travaillant pour toutes les familles du crime de New-York, afin de prévenir et d'empêcher tout conflit interne. Naviguant dans cette zone grise entre les forces de l'ordre et celles du chaos, Newburn traque aussi bien les meurtriers et les voleurs que les élus corrompus, sachant que le moindre faux-pas pourrait le placer en ligne de mire...



Collection : Urban Indies

Série : Newburn

INFOS

SCÉNARISTE : CHIP ZDARSKY

DESSINATEUR : JACOB PHILLIPS

TRADUCTEUR : JÉRÔME WICKY

Date de sortie : 24 février 2023

Pagination : 168 pages

Contenu vo : Newburn #1-8

Prix : 10 €

Les nouveautés de chez Urban Comics pour le mois de Février 2023 sont dévoilés.Et il y a du lourd encore, il faudra faire des choix encore une fois.