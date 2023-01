LOVELY FRIEND(ZONE)

TOME 5





Alors qu’elle passe son temps à rêver du jour où elle aura un petit ami, Hacchi fait la connaissance de Mizuno, un des beaux gosses du club de foot. Très vite, les deux adolescents se rapprochent : ils vont manger des nouilles après les cours, Hacchi va encourager Mizuno qui, de son côté, invite la jeune fille chez lui…



Plus que de l’amitié, mais pas tout à fait de l’amour : voilà où en est leur relation. Mais un soir, alors qu’ils sont en tête à tête, Hacchi avoue à Mizuno qu’elle l’aime. Quelles répercussions cette déclaration aura-t-elle sur leur relation ? Resteront-ils amis ou bien… deviendront-ils un couple ?



Parution : 3 février 2023

Format : 115x175

Nb de pages : 176

Collection : Shojo Kana

Catégorie : Romance

Prix : 6.95€

--------------------------------

BUCKET LIST OF THE DEAD

TOME 8





Akira Tendô, 24 ans, continue de réaliser au quotidien les choses qu’il a envie de faire avant d’être transformé en zombie. Animé par un sentiment de piété filiale, il est retourné dans son village d’enfance. Il y rencontre un ancien camarade de l’université, Kanta Higurashi, lui aussi bien déterminé, avec l’aide de sa bande, à accomplir ce que contient sa liste de choses à faire avant d’être un zombie.

Cependant, tout tourne autour de son désir de vengeance envers la société, qui ne lui a rien apporté jusque-là…



Akira arrivera-t-il à empêcher Higurashi de briser la fragile harmonie du village, patiemment construite par ses habitants ?



Parution 3 février 2023

Format 127x180

Nb de pages 160

Collection Big Kana

Catégorie Humour

Prix : 7.55€

--------------------------------

NARUTO - ÉDITION HOKAGE

TOME 8





En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.

Lors de l’examen de sélection des ninjas de « moyenne classe », ils se font attaquer dans « la forêt de la mort », par un mystérieux ninja, nommé Orochimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître.



Naruto et Sasuke, qui se sont imposés dans les phases qualificatives de la troisième épreuve, avancent vers la finale.

Alors que le combat entre Sasuke et Gaara commence sous les yeux médusés du public, Orochimaru, sous les traits de Kazekage, enlève Maître Hokage et s’enferme avec lui à l’intérieur d’une barrière magique infranchissable.



Le plan diabolique d’Orochimaru et de ses sbires visant la destruction définitive de Konoha a commencé !!

Naruto et ses compagnons se lancent à la poursuite de Gaara et de Sasuke qui ont disparu pendant la bataille.



Parution 3 février 2023

Format 140x213

Nb de pages 380

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

Prix : 15€

--------------------------------

SEXY COSPLAY DOLL

TOME 9





Les dures journées de travail de Marine sont enfin récompensées avec l’achat de son propre appareil photo !



Pour le tester, elle décide de participer au prochain rassemblement de cosplayeurs, mais, cette fois, de l’autre côté de l’objectif.



Gojô, lui, a prévu de retrouver une personne rencontrée sur les réseaux sociaux et qu’il admire beaucoup, au même rassemblement.



Invité avec Marine à un after par d’autres cosplayeurs, il plonge encore plus profondément dans l’univers des fans de mangas et d’anime !



Parution 3 février 2023

Format 127x180

Nb de pages 178

Collection Big Kana

Catégorie Romance

Prix : 7.55€

--------------------------------

LE FILS DE TAÏWAN

TOME 1







Parution 3 février 2023

Format 170x240

Nb de pages 176

Collection Made in

Catégorie Historique

Prix : 18.50€

--------------------------------

YAWARA

TOME 11





Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraînée par son grand-père Jigorô Inokuma, un champion de judo, qui voit en elle une future star de la discipline.



Il a été annoncé que les JO de Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la compétition. Jigorô rêve donc de faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine de judo.



Mais contrairement aux attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d’amour, d’idol… Bref, elle n’aspire qu’à une vie d’adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions.



Mais c’est sans compter son talent inné pour le judo, que son entourage ne lui permettra pas d’oublier…!



Parution 10 février 2023

Format 148x210

Nb de pages 322

Collection Big Kana

Catégorie Sport

Prix : 15.50€

--------------------------------

MORIARTY

TOME 15





Trois ans ont passé depuis que William et Sherlock ont disparu dans la Tamise…



Le MI6, désormais dirigé par Louis, engage une opération pour mettre fin aux fuites de documents secrets susceptibles de compromettre les relations entre l’empire britannique et l’empire de Russie et de rompre l’équilibre entre ces deux grandes puissances. Qui donc se livre à ce jeu très risqué ? Une seule balle va permettre de découvrir l’improbable individu qui se cache derrière cette affaire…



Parution 10 février 2023

Format 115x175

Nb de pages 188

Collection Dark Kana

Catégorie Crimes & mystères

Prix : 6.95€

--------------------------------

BORUTO - NARUTO NEXT GENERATIONS

TOME 16





Avec l’aide des pouvoirs surprenants d’Ada, Code, le survivant de Kara, s’attaque à Boruto et à ses amis. Naruto et les cadres de Konoha découvrent des marques de griffes aux alentours du village et renforcent la surveillance.



Cependant, le comportement de Kawaki, qui admire Naruto, les plonge dans une situation inattendue !!



Parution 10 février 2023

Format 115x175

Nb de pages 176

Collection Shonen Kana

Catégorie Nekketsu

Prix : 6.95€

--------------------------------

TÔGEN ANKI - LA LÉGENDE DU SANG MAUDIT

TOME 8





Une légende raconte qu’un enfant extrêmement fort serait né d’une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu’il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages.

Ce héros n’est pas une légende… Tout comme les Oni…

Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage !



Mudano est entravé par une technique de Tsukuyomi, le commandant Momotarô qui utilise les cartes de tarot pour se battre !

L’arrondissement de Nerima à Tokyo devient le théâtre de terribles affrontements entre Oni et Momotarô !!



Parution 17 février 2023

Format 115x175

Nb de pages 192

Collection Dark Kana

Catégorie Action

Prix : 6.95€

--------------------------------

ONEIRA

TOME 3





Maintenant que le cardinal Lemegeton a révélé son vrai visage, l’affrontement semble inévitable.



Venus et Bastione, pris au piège, n’ont d’autre choix que de se lancer dans une sanglante bataille. De son côté, Arane, en proie au chagrin, se laisse emporter par la rage du combat, mais cet exutoire sera-t-il suffisant pour apaiser son coeur ?



Un troisième volet dans les flammes et le sang !



Parution 17 février 2023



Format 127x180

Nb de pages 208

Collection Dark Kana

Catégorie Crimes & mystères

Prix : 7.55€

--------------------------------

NEW NORMAL

TOME 1





Voir le bas du visage d’autrui est devenu une chose tellement rare que ce dernier fait l’objet de fantasme. Les distanciations sociales sont telles, que la vie d’avant que l’on peut voir entre autre dans les films, semble totalement irréelle. Hata, un jeune lycéen, va un jour apercevoir malencontreusement la bouche de sa camarade Natsuki. Cette dernière, qui éprouve une certaine fascination pour le monde d’avant, va se rapprocher de Hata pour assouvir sa curiosité…



Parution 17 février 2023

Format 127x180

Nb de pages 192

Collection Big Kana

Catégorie Action

Prix : 7.55€

--------------------------------

MISSION: YOZAKURA FAMILY

TOME 12





Taiyô a réussi le difficile examen des espions et obtenu sa licence de rang Silver. Le jeune homme se voit ainsi accorder l’entrevue tant attendue et transmet le message de Tsubomi à Kawashita. Mais un cruel destin attend encore ce dernier.



De son côté, Momo, le père de la fratrie Yozakura, va de nouveau passer à l’action…!!



Parution 17 février 2023

Format 115x175

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

Prix : 6.95€

--------------------------------

DÉTECTIVE CONAN

TOME 101





Où se trouve la capsule temporelle cachée à Teitan ? La réponse est dans le message laissé par Akemi Miyano ! Conan et Haibara vont tenter de le décoder !



Un coup de feu dans un restaurant gastronomique français ! Le professeur Agasa a été enlevé et Conan prend ses ravisseurs en chasse ! C’est alors qu’apparaît devant lui « la déesse du vent »… Mais qui est-elle vraiment ?



Kaito Kid a décidé de s’emparer d’un nouveau trésor et, cette fois, c’est Touru Amuro qui se dresse contre lui !



Parution 24 février 2023

Format 115x175

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Crimes & mystères

Prix : 6.95€

--------------------------------

TALES OF WEDDING RINGS

TOME 12





Satô et les cinq princesses sont enfermés dans la Grande Bibliothèque des elfes où ils goûtent à la vie de jeunes mariés. Mais une créature des Abîmes vient perturber leur quotidien…



La petite troupe part ensuite continuer son apprentissage dans l’Empire…

De nouvelles épreuves y attendent Satô et les princesses !



Parution 24 février 2023

Format 127x180

Nb de pages 184

Collection Dark Kana

Catégorie Aventure

Prix : 7.55€

--------------------------------

ZETTAI KAREN CHILDREN

TOME 59





Alors que les Children viennent tout juste de récupérer Minamoto et Dorothy, les Black Phantom ne perdent pas de temps et envoient un assassin qui semble extrêmement rusé.



Le choc va être violent en découvrant qui est le traître qui se cache sous son masque…!!



Parution 24 février 2023

Format 115x175

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Aventure

Prix : 6.95€

--------------------------------

Les sorties du mois de Février 2023 des éditions Kana sont dévoilés.