Le jeu vidéo Scorn le survival-horror d'Ebb Software, aura droit à une version vinyle de ça bande son, édité par Laced RecordsAu programme 14 pistes musicales avec des sons étranges, mélangeants bruits industriels et spatiaux.Le coffret vinyles sera disponible en mars 2023.

posted the 01/27/2023 at 08:27 PM by leblogdeshacka