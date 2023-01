Les nouveautés de l'extension Different Future incluent :



De nouveaux personnages et ennemis : les joueuses et les joueurs seront guidés par le mog rencontré dans l'extension Gilgamesh, le vagabond des dimensions, et feront la connaissance de l'empereur de la franchise Final Fantasy.

De nouvelles classes : les joueuses et les joueurs peuvent débloquer l'artilleur, le chasseur et le flambeur en avançant dans les diverses missions de Different Future

De nouvelles pièces d'équipement : les armes à feu.

Des nouveautés à la forge : les joueuses et les joueurs peuvent utiliser des composants d'homoncule, qui leur permettent de fabriquer et d'améliorer certains objets plus aisément. Ils leur permettent également de créer des copies de pièces d'équipement et de reproduire les effets Chaos.

Aujourd'hui, les joueurs entament une aventure inédite dans le troisième DLC de l'action-RPG de Square-Enix, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Different Future, disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC sur l'Epic Games Store. Développé en collaboration avec Team NINJA de Koei Tecmo Games, l'équipe à l'origine des franchises Ninja Gaiden et Nioh, Different Future voit Jack et ses compagnons guidés par l'esprit d'un mog vers une ville dans un autre espace-temps pour y relever un dernier défi, concluant ainsi le scénario de Final Fantasy Origin, Different Future.L'extension est d'ores et déjà disponible sur tous les supports.