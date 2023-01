Après, le masque de Batman et celui de Catwoman, voici venir le masque, que dis-je, une réplique du visage du Pingouin joué par Danny DeVito.Pure Arts, nous livre une très belle réplique, avec du silicone pour le visage, des yeux de verre, les cheveux piqué un à un, du très très bon.Une version exclusive sera aussi disponible, avec seulement 100 exemplaires au monde, avec en bonus un petit canard (les personnes ayant vu le film savent d'où vient ce canard).Par contre, le prix est Premium, compter environ 1500€ tout de même.

posted the 01/26/2023 at 09:45 PM