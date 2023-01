Tandis que Tokyo connaît une formidable croissance économique, un jeune collégien mène une vie ennuyeuse. Un jour, il surprend un gars qui braque une arme sur un délinquant. Lorsqu’il recroise cette personne un peu plus tard, un événement les amène à faire équipe.

Ainsi commence l’histoire de celui qui deviendra le plus grand voleur de tous les temps…

Une mini-série racontant pour la première fois la jeunesse de Lupin the Third, avant qu’il ne devienne le fameux cambrioleur !La saga Lupin the Third a été créée en 1967 par le mangaka Monkey Punch. Véritablement culte au Japon, elle a fait l’objet jusqu’à aujourd’hui de dizaines d’adaptations en séries d’animation et films (dont Le Château de Cagliostro, réalisé par Hayao Miyazaki).– En France, Lupin the Third est arrivé d’abord au cinéma, en 1981, avant d’être diffusé à la télévision sous le titre Edgar détective cambrioleur.– Cette mini-série de 6 épisodes est produite par Telecom Animation Film, le studio de TMS Entertainment qui a signé la majorité des adaptations.– L’histoire de LUPIN ZERO se déroule dans les années 1960. Elle est inédite, mais fait de nombreux clins d’œil à l’œuvre originale.Lancement : depuis le 13 janvier 2023Diffusion : épisodes 1 à 3 disponibles, épisodes 4 à 6 le 19 janvier