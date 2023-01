Pour étendre davantage vos affichages uniques, Sideshow et Hot Toys sont ravis de présenter un nouvel ensemble de collection Neon Tech Iron Man avec Suit-Up Gantry Sixth Scale , un chef-d'œuvre fascinant qui attire instantanément l'attention.



La figurine Neon Tech Iron Man moulée sous pression mesure environ 32 cm de haut et dispose d'une armure incroyablement détaillée en noir piano et bleu sarcelle appliquée avec des motifs réfléchissants lumineux distincts, un design lumineux LED sur les yeux, les paumes, le bas de la poitrine et les avant-bras, deux ensembles d'avant-bras interchangeables. des armures et une paire de lasers amovibles.



Le portique Suit-Up fourni avec cette figurine de collection Marvel présente une structure très précise, des détails substantiels, de superbes articulations, une toute nouvelle application de peinture avec des motifs réfléchissants lumineux et une fonction d'éclairage LED pour permettre aux fans de recréer l'entrée éblouissante de Tony Stark depuis le film!

Une nouvelle Hot Toys Iron Man débarque avec la Neon Tech Iron Man Suit-Up Gantry et elle est vraiment sympa. Par contre, le prix devient un peu trop élevé en ce moment, sur ce genre de figurine et ça ira qu'en empirant.Ressemblance authentique et détaillée d'Iron Man dans Iron Man 2Une tête de casque avec fonction d'éclairage LED (lumière blanche, à piles)Proportion très précise et conception d'armure détailléeArmure noire et sarcelle brillante avec des motifs réfléchissants lumineux apparaissant sous l'unité d'éclairage LED spécialiséeEnviron 32 cm de hauteurPlus de 30 points d'articulations amélioréesContient un matériau moulé sous pressionParticularités de l'armure :Réacteur à arc en forme de cercle éclairé par LED sur la poitrine (lumière blanche, à piles)Les lumières LED peuvent briller à travers les côtés des côtes et des avant-bras (lumière bleue, à piles)Une paire d'armes d'épaule amoviblesUne armure de poitrine interchangeableDeux ensembles d'armures d'avant-bras interchangeables (tir normal et missile)Une paire de lanceurs de missiles d'épaule intégrésHuit pièces d'aiguilles interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains avec doigts articulés et répulseurs lumineux (lumière blanche, à piles)Une paire de mains de tir répulseur (lumière blanche, à piles)Une paire de mains de tir au laserRabats articulés à l'arrière de l'armure sur les deux jambesVolets d'aération entièrement déployables à l'arrière de l'armureArmure de taille multicouche avec articulations améliorées permettant un mouvement très flexibleAccessoire:Une paire d'accessoires lasers de couleur bleue amovibles et réalistesLes caractéristiques de collection du portique de combinaison à la sixième échelle :Portique de costume authentique et très détaillé avec de superbes articulations et une toute nouvelle application de peintureEnviron 40 cm H x 60 cm L x 30 cm PPlusieurs zones d'éclairage sur la base du portique (lumière blanche, à piles)Plus de 80 points d'articulationsConception mécanique très précise avec des détails de câbles et de fils réalistesCinq bras mécaniques - un côté gauche et un (1) côté droit pour désarmer les armures d'avant-bras avec des rouleaux mobiles, un à l'avant pour désarmer l'armure de poitrine, un à l'arrière pour désarmer le casque, et un (1) à l'arrière pour désarmer le blindage arrièreQuatre petits bras mécaniques pour désarmer les jambièresBase de portique avec fonctions d'éclairage (lumière blanche, à piles)Pour le prix, nous sommes sur du 650€ minimum, Outch, ça pique !!!