Focus sur le parcours et la personnalité de R.M. Renfield. Ce détenu dans un asile d'aliénés, soupçonné de délire, est en fait un serviteur de Dracula.

Le nouveau film de Nicolas Cage, Renfield, se dévoile avec un trailer et une affiche. Avant d'être abonné aux navets, Nicolas Cage, avait une assez belle carrière, malheureusement, il lui faut épongé ses dettes et donc faire des films de merde. Car bon, c'est connu, quand on gagne entre 10 et 20 millions de dollars, on fait vite faillite. Bref, voici le trailer de son dernier film.En plus de Nicolas Cage, nous retrouverons aussi Nicholas Hoult.Le film sortira en salle, dès le 31 mai 2023.