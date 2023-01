C'est l'apogée des années 60 et Barbara Parker vient d'être couronnée Miss Blackpool - mais il doit y avoir bien plus important dans la vie que d'être une reine de beauté, pas vrai ? Barbara voudrait être... quelqu'un. Les lumières vives de Londres appellent, et notre héroïne déterminée part en quête de son identité. Mais le Londres qu'elle découvre n'est pas aussi fantastique que celui dont elle a entendu parlé et vu à la télévision. Cependant, après une série de revers, Barbara se retrouve en territoire inconnu : à une audition pour une comédie télévisée. Son esprit sans compromis s'avère être l'élément qui manque à la série. Elle obtient alors le rôle et se retrouve membre d'une nouvelle sitcom révolutionnaire qui aura un impact sur la comédie britannique pour les décennies à venir. Être une femme dans un environnement majoritairement masculin a ses propres défis, mais comme Barbara compte bien se réinventer.

La nouvelle série, avec Gemma Arterton, Funny Woman, se dévoile avec un teaser en attendant plus.Pour le moment, pas de date pour la France.