On continue avec les sorties du mois de Janvier 2023, avec cette fois, Mana Books.

Zack et Rachel, qui continuent de chercher la sortie, commencent à envisager qu'elle puisse se trouver à un autre étage. À présent, leur désir de fuir cet immeuble est plus fort que jamais. Malheureusement, le temps leur est compté… En effet, le système d'autodestruction vient d'être enclenché !

La petite bande d’amis a enfin identifié le véritable coupable des meurtres d’Inaba. L’heure de l’interrogatoire a sonné ! Quels sont les motifs de l’assassin, et comment s’y est-il pris ? Plus important encore, comment cette confrontation va-t-elle tourner ?

posted the 12/31/2022