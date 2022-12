Petit avis rapide sur BlacktailJe me suis lancé dans l'aventure du jeu Blacktail, des développeurs de chez THE PARASIGHT. Et force est de constater, que leur jeu est vraiment bien foutu, avec une histoire prenante, dans le folklore slave, avec cette héroïne au nom de Baba Yaga.Je ne vais pas vous parler de l'histoire, comme d'habitude, car je risque de spoil, et surtout, je trouve ça mieux de découvrir par vous-même.Le jeu nous propose de découvrir quatre zones, avec chacune à sa propre saison. Avec un bestiaire assez sympa et des combats au tir à l'arc principalement, avec des flèches classiques, de feu, etc, que je trouve plutôt nerveux et la possibilité de fuir un combat, histoire de ne pas mourir bêtement.Car attention, ici, pas de sauvegarde enfin, si, mais elle se mérite. Il vous faudra des fleurs pour sauvegarder ou pour revenir d'outre-tombe.Le truc, que j'aime faire dans ce genre de jeu, rester quelques minutes à pêcher, comme dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et Blacktail nous propose lui aussi de rester un instant à pêcher et ça, j'aime beaucoup.J'ai aussi aimé le fait de pouvoir choisir entre la "Voie de la Lumière" ou la "Voie des Ténèbres", il y a une vraie incidence sur le déroulé de l'histoire, enfin comme dans plus de jeux, avec une certaine limite tout de même.Malheureusement, parfois, on se perd un peu dans ce monde ouvert, aucune indication pour les missions (ou alors, il faut que je regarde plus les paramètres), le jeu est parfois assez difficile, avec une caméra un peu capricieuse. Mais ça, c'est un peu sur tous les jeux vidéo actuel. Malheureusement, pas de voix française sur ce jeu, mais nous avons tout de même la VOSTFR et en vrai, je préfère.Si vous voulez un jeu, avec une bonne histoire, des quêtes annexes bien écrites et une bonne durée de vie (compter plus de 20h), Blacktail est un très bon choix pour finir ou démarrer l'année.Bref, la direction artistique est sublime, le studio The Parasight, nous livre un jeu de qualité, super beau, avec des tons parfois très clair et parfois très sombres. Les consoles de cette génération, nous font découvrir de vraies pépites et Blacktail en est une.