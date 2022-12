YUYU HAKUSHO (STAR EDITION)

TOME 7





Yûsuke est un jeune homme malpoli, téméraire et parfois violent. On le craint dans toute la ville. Mais un beau jour, contre toute attente, il vole au secours d'un enfant et il se fait percuter par une voiture à la place du jeune garçon.



Malheureusement il perd la vie. Une fois arrivé dans l'autre monde, Yûsuke ne manque pas de se faire remarquer et se dispute avec le Roi Enma. La mort de Yûsuke n'était pas dans l'ordre des choses, le garçon qu'il a sauvé aurait survécu à l'accident.



Dès lors, Yûsuke se voit proposer de passer une épreuve qui lui permettrait peut-être de ressusciter. Yûsuke est nommé Détective du Monde des esprits et avec l'aide de Botan, il devra secourir les âmes en détresse et réaliser de périlleuses et curieuses missions.



Parution 6 janvier 2023

Nb de pages 314

Collection Shonen Kana

Catégorie Nekketsu

DEAD DEAD DEMON'S DEDEDEDEDESTRUCTION

TOME 12





Nobuo Koyama, le père de Kadode, a été parasité par un envahisseur durant huit années. Il se réveille soudainement dans un sous-terrain, accompagné par deux jeunes filles qui lui apprennent que le monde qu’il a connu a disparu.



Persuadé que sa famille a survécu à la chute du vaisseau, il décide de partir pour Tokyo, ignorant que la fin est peut-être proche…



Parution 6 janvier 2023

Nb de pages 216

Collection Big Kana

Catégorie Science-fiction

NARUTO - ÉDITION HOKAGE

TOME 7





En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.



Kakashi les invite à passer l’examen de sélection des ninjas de « moyenne classe ». Sur les lieux de la deuxième épreuve, « la forêt de la mort », ils se font attaquer par un mystérieux ninja, nommé Orochimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître.



Naruto et Sasuke, qui se sont imposés dans les phases qualificatives de la troisième épreuve, avancent vers la finale, tandis que les mailles du complot d’Orochimaru se resserrent.



Naruto triomphe de Neji grâce au chakra de Kyûbi.

On reste en revanche sans nouvelles de Sasuke, dont le match est déplacé à la fin du tournoi.

Shikamaru, après un combat brillant sur le plan stratégique, abandonne à deux doigts de la victoire sur Temari…



Parution 6 janvier 2023

Nb de pages 362

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

UN PETIT AMI TROP PARFAIT ?

TOME 13





Iroha et Haruki se retrouvent seuls dans la grande maison des Kusakabe…



Cela faisait si longtemps qu’ils n’avaient pas pu flirter tranquillement que le sang leur monte très vite à la tête… et Kusakabe a bien du mal à se retenir d’aller plus loin. Mais cette fois, c’est Iroha qui explose ! Son trop-plein d’amour déborde et il faut qu’elle l’exprime ! Leur relation ne cesse d’évoluer vers toujours plus de bonheur !



Parution 6 janvier 2023

Nb de pages 192

Collection Shojo Kana

Catégorie Romance

JUN MAYUZUKI ANTHOLOGIE 2007–2017





Ce recueil d’histoires courtes de la talentueuse autrice Jun Mayuzuki réunit Good Bye Daisy, son premier manga dépeignant avec intensité la beauté et l’absurdité des sentiments féminins qui a captivé le milieu du manga, ainsi que d’autres oeuvres de ses débuts publiées dans différentes revues.



C’est un véritable concentré de génie retraçant son brillant parcours. Entre histoires d’amour, féminisme, sexualité et quête du bonheur Jun Mayuzuki vous partage ses réflexions.



Parution 13 janvier 2023

Nb de pages 282

Collection Big Kana

Catégorie Tranche de vie

THE YAKUZA'S GUIDE TO BABYSITTING

TOME 3





Kirishima est un yakuza surnommé « le démon » et ses missions finissent bien souvent dans un bain de sang.



Le boss du clan, qui en a marre de masquer les bévues de son subalterne, lui confie une mission qu’il ne peut refuser : prendre soin de sa précieuse fille, Yaeka, 7 ans.



Parution 13 janvier 2023

Nb de pages 148

Collection Big Kana

Catégorie Comédie

THE ELUSIVE SAMURAI

TOME 6





1333, Kamakura.



Au terme d'une insurrection, Hôjô Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout : sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan... Dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région.



Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre : la fuite.

Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête.



Ainsi commence la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï !



Parution 13 janvier 2023

Nb de pages 200

Collection Shonen Kana

Catégorie Action



MORDUE DE TOI

TOME 4





En voyant le visage embarrassé de Ryû, la jeune fille ment et se rattrape en affirmant que son amour est purement amical. Maintenant qu’elle sait que son amour n’est pas partagé, elle décide de le considérer uniquement comme un ami.



De son côté, Ryû commence à trouver que la distance demandée par Akari est un peu trop grande…!



Parution 13 janvier 2023

Nb de pages 168

Collection Shojo Kana

Catégorie Romance

BOY'S ABYSS

TOME 2





Reiji Kurose, lycéen, se contente d’exister, prisonnier de la ville où il habite et de sa famille. Sa rencontre avec l’idole qu’il admire de longue date, Nagi Aoe, lui fait vivre un court instant de joie intense. Cependant, pour mettre fin à ses problèmes, la jeune femme lui offre de se suicider à ses côtés.



Fermement résolus, Reiji et Nagi sont à un pas de sauter dans la rivière, en pleine tempête…



Parution 20 janvier 2023

Nb de pages 192

Collection Big Kana

Catégorie Aventure

UNDEAD UNLUCK

TOME 9





Fûko s’est livrée à l’Under en échange de l’élimination de l’UMA Winter. L’organisation rivale de l’Union décide alors d’utiliser sa prisonnière pour tuer Spring. De leur côté, les compagnons de Fûko comptent se lancer dans une mission à deux objectifs : éliminer le dernier UMA des saisons encore en liberté et sauver leur amie. Mais comment Unluck va-t-elle parvenir à transmettre à Andy les informations dont il a besoin pour élaborer son plan d’attaque ?



Parution 20 janvier 2023

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

DARWIN'S INCIDENT

TOME 3





Après un attentat terroriste commis dans son école (attentat orchestré par l’ALA qui tente de le rallier à sa cause), Charlie est de plus en plus mal vu par la population locale et le FBI.



Alors que ses parents et Lucy se battent pour le sortir de cette situation, le voile se lève sur la vérité concernant sa naissance et sur le véritable but de l’ALA… Les choses ne pouvaient pas être pires…



Parution 20 janvier 2023

Nb de pages 192

Collection Big Kana

Catégorie Science-fiction

SHY

TOME 13





Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le Monde.



L'héroïne du Japon est une grande timide et n'est pas très populaire. Pourtant, Shy fait de nombreux efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en danger !



Mais Shy devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la plus grande menace qui pèse sur la planète...



Parution 27 janvier 2023

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Super-héros ou super-vilains

KUJÔ L'IMPLACABLE

TOME 1





Pour Taiza Kujô, avocat controversé qui n’accepte que des affaires complexes, ce sont deux choses différentes. Que ce soit pour défendre un conducteur ivre, qui a percuté un père et son fils, ou pour défendre un homme manipulé et abusé par un gang, Kujô n’a qu’un objectif : trouver une ligne de défense qui aura un maximum d’avantages pour son client.



Parution 27 janvier 2023

Nb de pages 208

Collection Big Kana

Catégorie Drame

GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME

TOME 15





Deux ans ont passé depuis la fin du légendaire Grand Tournoi d'Unabara durant lequel de nombreux combattants ont risqué leur vie afin de déterminer qui était le plus fort d'entre eux.

Iori Sengoku, devenu le "guerrier sans égal", reçoit une invitation de la part du shogunat Tokugawa. Il va devoir défendre son titre. Ses adversaires seront des combattants triés sur le volet par le gouvernement. Leur nom : les Cent Lames du shogunat.

Que le Tournoi Ultime commence !



Parution 27 janvier 2023

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

Le programme de sortie de chez Kana, pour le mois de Janvier 2023, il y a pas mal de choses, comme souvent.Il faut faire des choix, car entre Kana, Nobi-Nobi, Urban Comics, Vestron et les autres, ça commence à coûter une blinde.