Le festival des récoltes est enfin terminé, et après quelques vacances bien méritées, un autre défi attend déjà Iruma et ses amis : le récital de musique !! Cette fois, toute la classe anormale doit travailler de concert si elle veut finir première… ce qui n’est pas sans causer une montagne de problèmes, surtout qu’elle va devoir tenir compte d’un participant inattendu !!

Après un accord passé avec trois divinités, Ryôma Takebayashi, un salarié japonais, se retrouve réincarné en enfant dans un autre monde. C'est alors qu'il commence à étudier les slimes qu'il a apprivoisés et met à profit leurs capacités pour savourer pleinement sa nouvelle et paisible existence. Mais les expériences de sa vie antérieure vont également lui être très utiles ! Voici le récit de son quotidien tranquille et amusant entouré de gens bienveillants dans un monde de fantasy !

Grâce à l'intervention de trois divinités, Ryôma Takebayashi, un employé japonais ordinaire, se retrouve réincarné après sa mort dans le monde étrange de Seilfall. Redevenu un jeune garçon, il décide de vivre en ermite dans la forêt et de se consacrer à l'étude des slimes, des petites créatures rondes dévorant tout ce qu'elles trouvent. Pour Ryôma, c’est le début d’une nouvelle vie calme et paisible dans ce monde de fantasy, entouré de ses slimes aux capacités insoupçonnées !

Avec Cool Violet et Baby Mint dans leurs rangs, les Stellar Witch Lips ont gagné en puissance ! Alors qu’elle s’infiltre dans une réception organisée par la société Egg grâce à l’aide de la célèbre voyante Saya Chart, Miku tombe dans leur piège... Dans l’impossibilité de se transformer, la jeune fille va devoir compter sur ses camarades. Et voilà justement qu’une nouvelle sorcière-voleuse fait son apparition !

posted the 12/31/2022 at 11:56 AM by leblogdeshacka