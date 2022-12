Le programme du mois de Janvier 2023 de chez Prime Video est maintenant dévoilé et il y a quelques trucs sympas.1er janvierCollection Jurassic Park : la trilogie originale + le film Jurassic World2 films de Stanley Kubrick :Eyes Wide ShutFull Metal JacketLigue 1 - 17e journée : Lens - PSG2 janvierShazam!5 janvierThis is Us - Saison 6 finale6 janvierCosmic Love France - Présenté par Nabilla VergaraThe Rig - Saison 1, avec Iain Glen11 janvierLaurie Peret : chansons alimentaires13 janvierHunters - Saison 2, avec Al Pacino15 janvierCollection Grindhouse :Boulevard de la mort - De Quentin TarantinoPlanète Terreur - De Robert RodriguezLigue 1 - 19e journée : Rennes - PSG18 janvierBlade Runner 2049 - Avec Ryan Gosling20 janvierVenom: Let There Be Carnage - Avec Tom HardyLa Légende de Vox Machina - Saison 227 janvierShotgun Wedding - Avec Jennifer Lopez30 janvierAquaman - Avec Jason Momoa