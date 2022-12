En attendant, d'en découvrir plus sur la suite d'un des meilleurs jeu PlayStation, j'ai nommé Death Stranding, Kojima Production nous offre des avatars pour notre PlayStation 4 et 5.

Amérique : PRKT-2QNQ-DH4X Europe, Moyen-Orient et Afrique : EHNA-6MNB-PGL5 Asie : CRBA-GKNP-J9EK Japon : JP2J-A5NG-PT2F Corée : 3D86-9PNF-KABQ

posted the 12/24/2022