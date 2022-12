À la suite des meurtres de ses parents, l'héritier désabusé Bruce Wayne parcourt le monde à la recherche de moyens de combattre l'injustice et de retourner la peur contre ceux qui s'attaquent aux craintifs. Avec l'aide de ses alliés de confiance, Wayne retourne à Gotham City, assume une nouvelle personnalité avec un prototype de combinaison blindée et une gamme d'armes de haute technologie pour combattre les crimes dans la ville en décomposition.



Réalisée par Christopher Nolan, la trilogie Dark Knight est devenue un classique intemporel pour les fans de Batman du monde entier. Sideshow et Hot Toys sont heureux de présenter la figurine de collection Batman Sixth Scale de Batman Begins .

Hot Toys ressort la figurine de Batman Begins avec une réédition de la Batmobile aussi.Ressemblance authentique et détaillée de Batman/ Bruce Wayne dans Batman BeginsUne tête sculptée de Christian Bale en tant que Bruce Wayne dans le film avec une expression faciale précise, des rides détaillées et une texture de peauUne tête masquée Batman interchangeable avec trois parties inférieures interchangeables des visages capturant les expressions faciales de Christian BaleCorps nouvellement développé avec 30 points d'articulations dépeignant naturellement le physique musclé de BatmanEnviron 32 cm de hautSix pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains détenduesUne paire de poingsUne main droite pour tenir le BatarangUne main gauche pour tenir une bombeChaque sculpture de tête est spécialement peinte à la mainCostume:Un Batsuit finement tailléUne cape de couleur noire (incorporée avec un fil pliable)Une ceinture utilitaire avec boucleUne ceinture utilitaire entièrement équipée interchangeable avec boucleUne paire de gantelets d'avant-brasUne paire de bottes de couleur noireArmes:Deux Batarangs sur clip de ceinture (amovibles)Une bombeAccessoires:Un ensemble complet de harnais et de ceinture d'escaladeUne cagouleUn communicateur tout-en-un et ordinateur de pocheSupport de figurine spécialement conçu avec plaque signalétique du personnageExpédition prévue : décembre 2022 - janvier 2023, pour un prix d'environ 280€.