Les mondes entrent en collision dans la nouvelle aventure à grande vitesse de Sonic the Hedgehog ! À la recherche des émeraudes du Chaos manquantes, Sonic se retrouve échoué sur une ancienne île regorgeant de créatures inhabituelles. Affrontez des hordes d'ennemis puissants en explorant un monde époustouflant d'action, d'aventure et de mystère. Accélérez vers de nouveaux sommets et vivez le frisson de la liberté de plate-forme à grande vitesse et en zone ouverte alors que vous courez à travers les cinq îles Starfall massives. Lancez-vous dans l'aventure, utilisez le pouvoir des Anciens et combattez pour arrêter ces nouveaux ennemis mystérieux. Bienvenue dans l'évolution des jeux Sonic !



Découvrez la toute nouvelle

course de plates-formes en zone ouverte à travers cinq îles gigantesques regorgeant de forêts denses, de cascades débordantes et de paysages désertiques grésillants, chacune avec ses propres défis de plate-forme d'action uniques et ses secrets cachés à découvrir.

La roadmap pour l'année 2023 du jeu Sonic Frontier est dévoilée.SEGA propose aussi le DLC gratuit Holiday Cheer Suit, qui permet d'avoir de nouveaux vêtements à porter par Sonic et apporte un esprit de vacances aux îles Starfall. Celui-ci est accessible à partir du 21 décembre 2022.