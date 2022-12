Le jeu Ghost of Tsushima passe actuellement à 9.99€ sur Amazon. Il suffit d'aller, sur le prix 9.99€ à droite de l'écran.

Jeu d'action et d'aventure pour PS4 réalisé par le studio Sucker Punch (inFAMOUS, Sly Raccoon) avec une histoire inspirée de faits réels. Jeu en Open World avec des graphismes à couper le souffle, gameplay immersif : combat au corps à corps à l'arme blanche et à distance

posted the 12/21/2022 at 08:37 PM by leblogdeshacka