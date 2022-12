Batman Gotham Knights #3





Une toxine semblable à celle de l'Epouvantail semble s'être emparée de Gotham. Tous les habitants, fan de sport, de jeux vidéo, de mode, semblent dopés à la sérotonine et cherchent à obtenir, tous les goodies possibles liés à leur passion, quitte à s'en prendre violemment aux autres. L'enquête de Bruce Wayne le mène vers Blüdhaven, la ville protégée par Nightwing, mais ce dernier ne semble pas ravi de voir son ancien mentor débarquer sur ses terres...



Collection : URBAN GAMES

Série : Batman Gotham Knights

SCÉNARISTE : EVAN NARCISSE - DESSINATEUR : ABEL

Date de sortie : 06 janvier 2023

Pagination : 32 pages

Contenu vo : Gotham Knights: Gilded City #3

Prix : 4.9 €

--------------------------------

Batman Superman World’s Finest tome 1





Depuis une attaque chimique dévastatrice, suite à une confrontation avec Metallo, les pouvoirs de Superman ne sont plus ce qu'ils étaient... Pour retrouver sa force d'antan, l'Homme d'Acier n'a d'autre choix que de se tourner vers le justicier de Gotham : le Chevalier Noir. Ensemble, les deux plus grands super-héros que le monde ait jamais connus vont devoir explorer toutes les pistes possibles pour délivrer l'Homme de Demain de son mal... allant jusqu'à enrôler une nouvelle équipe : la Doom Patrol.



Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : MARK WAID - DESSINATEUR : DAN MORA

Date de sortie : 06 janvier 2023

Pagination : 168 pages

Contenu vo : Contenu : Batman / Superman World's Finest #1-6

Prix : 17 €

--------------------------------

Dark Crisis on Infinite Earths tome 1





Partie à la recherche de Barry Allen à travers les mondes infinis, la Ligue de Justice Incarnée découvre que les Grandes Ténèbres, menées par le redoutable Pariah, s'apprêtent à envahir et à annihiler le Multivers. Cherchant à l'arrêter par tous les moyens, la Justice Incarnée fait appel à la Ligue de Justice, mais cette terrible menace, plus colossale que jamais, pourrait bien leur coûter la vie, à tous. Privé de ses plus grands héros, le Multivers serait-il néanmoins en mesure de se défendre ?



Collection : DC Infinite

Série : Dark Crisis On Infinite Earths

SCÉNARISTE : JOSHUA WILLIAMSON - DESSINATEURS : DANIEL SAMPERE, COLLECTIF

Date de sortie : 06 janvier 2023

Pagination : 328 pages

Contenu vo : Justice League #75 (Death of the Justice League) + Dark Crisis #0 FCBD Special Edition + Justice League: Road to Dark Crisis #1 + Dark Crisis #1-3 + Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman #1 + Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Green Lantern #1 + Flash #783-785

Prix : 30 €

--------------------------------

Robin Infinite tome 3





Après la mort d'un être cher et la guerre qui s'en est suivie, Damian tente tant bien que mal de panser ses plaies. Il décide alors de retourner sur l'île de Lazare pour en apprendre plus sur le monde du Démon, son héritage. Sa petite amie Flatline, qui l'accompagne dans cette quête pour le soutenir, apporte avec elle son lot de problèmes... comme Lord Death Man, son mentor.



Collection : DC Infinite

Série : Robin Infinite

SCÉNARISTE : JOSHUA WILLIAMSON - DESSINATEUR : ROGER CRUZ

Date de sortie : 06 janvier 2023

Pagination : 128 pages

Contenu vo : Robin #15-17 + Superman & Robin - Special #1

Prix : 16 €

--------------------------------

Batman Bimestriel Infinite #4





Ne laissant aucun répit au Chevalier Noir, l'Épouvantail décide de frapper alors que la ville est plus affaiblie que jamais. Heureusement, Batman saura compter sur l'aide de son allié de toujours, Nightwing, par James TYNION IV, Tom TAYLOR, Jorge JIMENEZ et Bruno REDONDO. Mais Batman va bientôt comprendre que les rues mal famées de Gotham City ne sont pas seulement fréquentées par des gangsters, mais également par des monstres dont l'influence est insidieuse, par Mariko TAMAKI et Dan MORA. Enfin, le Détective de la Nuit s'allie à Superman pour une nouvelle virée dans le Multivers où différentes versions des héros se télescopent, par Gene Luen YANG, Ivan REIS et Paul PELLETIER.



Collection : DC PRESSE

Série : Batman Bimestriel Infinite

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 13 janvier 2023

Pagination : 288 pages

Contenu vo : • BATMAN #112 à 114 • BATMAN SECRET FILES: PEACE-KEEPER #1 • NIGHTWING #84 • DETECTIVE COMICS #1043 à 1045 • BATMAN / SUPERMAN #21 et 22 • BATMAN / SUPERMAN ANNUAL 2021 #1

Prix : 12 €

--------------------------------

Batman Chronicles – 1988 volume 1





La collection DC CHRONICLES rassemble dans l'ordre chronologique de leur publication l'ensemble des séries propres à un personnage, enrichis de récits complets marquants. Ces albums sont enrichis de textes éditoriaux recontextualisant les épisodes, de commentaires des éditeurs, ainsi que d'extraits de courrier des lecteurs de l'époque.



Collection : DC Chronicles

Série : Batman Chronicles

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 13 janvier 2023

Pagination : 576 pages

Contenu vo : #415-429 + Batman Annual #12 + Killing Joke + Batgirl Special #1

Prix : 35 €

--------------------------------

Rogues





10 ans plus tôt, les Lascars se sont séparés et ont chacun suivi leur propre voie, mais le temps qui passe ne leur a pas fait de cadeau. Coincés dans un cycle incessant de prison, de cure de désintox et de petits boulots sans avenir, ces anciens criminels en ont assez de payer pour leurs crimes passés. Heureusement, Captain Cold a un plan. Un dernier casse, qui les rendrait riches au-delà de tous leurs espoirs et les libérerait de leur passé... s'ils en réchappent. Et quand ce plan implique de s'infiltrer à Gorilla City pour voler le trésor d'un Gorilla Grodd plus énervé que jamais, cela semble plus facile à dire qu'à faire.



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Rogues

SCÉNARISTE : JOSHUA WILLIAMSON - DESSINATEUR : LEOMACS

Date de sortie : 13 janvier 2023

Pagination : 216 pages

Contenu vo : Rogues #1-4

Prix : 21.01 €

--------------------------------

Urban comics nomad : batman curse of the white knight





Le fléau Jack Napier, le Joker, est de nouveau derrière les barreaux, mais Gotham est loin d'avoir retrouvé son calme. En plein doute quant au bien-fondé de sa mission, Batman a vu son image durablement dégradée à la suite des récents événements. La disparition d'Alfred laisse cependant derrière elle un héritage inattendu qui requerra toute l'attention de Bruce : le journal d'Edmond Wayne daté de 1985, premier de sa lignée à s'installer à Gotham et adversaire d'un certain Lafayette Akrham, dont les ossements ont récemment été découverts dans la cellule du Joker.



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : SEAN MURPHY - DESSINATEUR : SEAN MURPHY

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 256 pages

Contenu vo : Curse of the white knight #1-8 + White Knight: Von Freeze #1

Prix : 7.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : fables tome 3





Plus inspiré d'ANDERSEN et des frères GRIMM que de Walt DISNEY, Bill WILLINGHAM a imaginé avec FABLES une saga qui tint ses lecteurs en haleine durant plus de dix ans, mêlant batailles épiques, destins tragiques et relations intimes en une fresque digne des plus grands classiques de la bande dessinée internationale. Découvrez le quotidien de Blanche Neige, du Grand Méchant Loup, des Trois Petits Cochons, de Pinocchio et de toutes les autres créatures fabuleuses nées du folklore mondial, désormais contraintes de vivre ensemble... Sélectionnée au festival d'Angoulême et récompensée par quinze Eisner Awards, la plus haute distinction de la bande dessinée américaine, FABLES vous est aujourd'hui proposée au format poche !



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 376 pages

Contenu vo : Contenu : Tomes 7 & 8 + les épisodes 48 et 49 de la première édition, soit le contenu de l'intégrale volume 3

Prix : 9.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : Joker





Le Joker vient tout juste d'être libéré de l'Asile d'Arkham. En son absence, les fripouilles de son gang se sont partagé son territoire avant de revendre leur part pour une bouchée de pain. Mais aujourd'hui, le patron est de retour en ville. Assoiffé de reconquête, il entraîne dans le sillage de sa sanglante parade le loyal Johnny Frost – au même titre que le lecteur –, qu'il prendra un malin plaisir à divertir au cours de ce séjour dans les bas-fonds de Gotham.



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : BRIAN AZZARELLO - DESSINATEUR : LEE BERMEJO

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 136 pages

Contenu vo : Contenu : Absolute Joker

Prix : 5.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : justice league tome 1





Il y a cinq ans, nul ne connaissait l'existence des super-héros. Quand apparaissent Superman, Batman, Green Lantern et Wonder Woman, les autorités, effrayées par la puissance de ces individus, les déclarent hors-la-loi. Cependant, lorsque Darkseid projette de conquérir la Terre, les humains se placent sous la protection de leurs héros. Voici le récit de la première union des super-héros, bientôt connue sous le nom de Ligue de Justice.



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEURS : JIM LEE, IVAN REIS

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 328 pages

Contenu vo : Contenu : JUSTICE LEAGUE #1-12, #0

Prix : 7.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : kingdom come





Dans un futur possible, les super-héros d'antan ont été surclassés puis remplacés par une nouvelle génération plus agressive, mais aussi plus amorale. Aussi, lorsque ces surhommes rayent accidentellement le Kansas de la carte des États-Unis, il revient au premier d'entre eux, Superman, de sortir de sa retraite et d'inculquer à cette nouvelle garde le goût de la vérité et de la justice.



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : MARK WAID - DESSINATEUR : ALEX ROSS

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 224 pages

Contenu vo : Kingdom Come #1-4 + JSA #22

Prix : 5.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : superman red son





Ukraine, 1938. Une fusée s'écrase en pleine campagne : à son bord, un bébé qui sera rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années plus tard, l'enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros des travailleurs et la fierté de l'État soviétique. Son nom ? Superman !



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : MARK MILLAR - DESSINATEURS : KILLIAN PLUNKETT, DAVE JOHNSON

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 152 pages

Contenu vo : Red Son #1-3

Prix : 5.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : transmetropolitan tome 3





La Ville, antre de perdition et de fourmillements perpétuels, s'avère pour certains un lieu de solitude intraitable. Surtout pour un journaliste tel que Spider Jerusalem, vénéré autant qu'il peut être méprisé. Mais bien sûr, face à la récente élection du Sourire à la tête du pays, ses états d'âmes sont le cadet de ses soucis. Dans une société décérébrée où tout peut être acheté, volé et produit en masse, la Vérité est une denrée rare. Spider est pourtant bien déterminé à la maintenir sur le marché, et ce quel qu'en soit le prix.



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : WARREN ELLIS - DESSINATEUR : DARICK ROBERTSON

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 296 pages

Contenu vo : Transmetropolitan #25-36

Prix : 7.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : V pour vendetta





1997, une Angleterre qui aurait pu exister... Dirigé par un gouvernement fasciste, le pays a sombré dans la paranoïa et la surveillance à outrance. Les « ennemis politiques » sont invariablement envoyés dans des camps et la terreur règne en maître. Mais un homme a décidé de se dresser contre l'oppression. Dissimulé derrière un masque au sourire énigmatique, il répond au nom de V : V pour Vérité, V pour Valeurs... V pour Vendetta !



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 352 pages

Contenu vo : Contenu : V pour Vendetta TPB

Prix : 9.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : y le dernier homme tome 1





2002. Le monde changea à jamais. Tous les hommes, tous les garçons, tous les mammifères dotés du chromosome Y tombèrent et moururent au même moment. Avec la perte de près de la moitié de la population terrestre, la marche du monde stoppa net, laissant à une société exclusivement composée de femmes le soin d'empêcher notre civilisation de sombrer définitivement. Un jeune homme – Yorick Brown – et son singe Esperluette échappèrent néanmoins de cet androcide. En une nuit, ce garçon sans histoire devint la personne la plus importante sur Terre.



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : BRIAN K. VAUGHAN - DESSINATEUR : PIA GUERRA

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 256 pages

Contenu vo : Y, THE LAST MAN #1-10

Prix : 7.9 €

--------------------------------

Urban comics nomad : y le dernier homme tome 2





Yorick ne serait pas le dernier homme sur Terre ! Enfin... techniquement, il l'est. Mais à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de sa tête évolue en orbite une équipe d'astronautes composée d'une femme et de deux hommes. Le jeune rescapé, accompagné de l'agent 355, d'Allison, la généticienne, et du capricieux Esperluette, se mettent en chemin vers le point de chute programmé de la sonde spatiale. L'espoir est-il permis ?



Collection : Urban Comics Nomad

Série : Urban Comics Nomad

SCÉNARISTE : BRIAN K. VAUGHAN - DESSINATEUR : PIA GUERRA

Date de sortie : 20 janvier 2023

Pagination : 320 pages

Contenu vo : Y, THE LAST MAN #11-23

Prix : 7.9 €

--------------------------------

Batman Gotham Knights #4





Une toxine semblable à celle de l'Epouvantail semble s'être emparée de Gotham. Tous les habitants, fan de sport, de jeux vidéo, de mode, semblent dopés à la sérotonine et cherchent à obtenir, tous les goodies possibles liés à leur passion, quitte à s'en prendre violemment aux autres. L'enquête de Bruce Wayne le mène vers Blüdhaven, la ville protégée par Nightwing, mais ce dernier ne semble pas ravi de voir son ancien mentor débarquer sur ses terres...



Collection : URBAN GAMES

Série : Batman Gotham Knights

SCÉNARISTE : EVAN NARCISSE - DESSINATEUR : ABEL

Date de sortie : 27 janvier 2023

Pagination : 32 pages

Contenu vo : Gotham Knights: Gilded City #4

Prix : 4.9 €

--------------------------------

Sandman – nightmare country tome 1





Chaque nuit, lorsque vous dormez, le Seigneur des Rêves choisit le chemin emprunté par vos songes. Il peut tout aussi bien vous mener vers des contrées enchantées que dans le dédale de vos peurs les plus intimes. Parfois, il arrive aussi que le Rêve laisse ces dernières s'échapper de leurs sombres coursives pour s'égarer dans notre vaste monde. Aujourd'hui, le Corinthien, le plus redouté de tous les cauchemars, est de retour. Pourtant, si les morts se multiplient, ce n'est étonnamment pas de son fait. Il semblerait que le légendaire tueur en série ne soit pas le seul à parcourir la Terre en quête de victimes.



Collection : DC BLACK LABEL

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : LISSANDRO ESTHERREN

Date de sortie : 27 janvier 2023

Pagination : 184 pages

Contenu vo : Contenu : The Sandman Universe: Nightmare Country #1-6

Prix : 16 €

--------------------------------

Something is killing the children tome 5





Il y a des traumatismes dont on peine à se relever, d'autres qui réveillent en nous une force insoupçonnée. Erica Slaughter est fait de ce bois-là, meurtrie par le sceau du deuil, atteinte dans sa chair par des créatures dont elle n'aurait jamais soupçonné l'existence – même dans ses pires cauchemars. Un an après avoir quitté précipitamment Archer's Peak, la voilà de retour, bien décidée à régler ses comptes avec la Loge du Massacre, mais surtout avec un tout nouveau type de monstre.



Collection : Urban Indies

Série : Something is Killing the Children

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : WERTHER DELL’EDERA

Date de sortie : 27 janvier 2023

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Contenu : Something is Killing the Children #21-25

Prix : 17 €

--------------------------------

The department of truth tome 3





Comme tout organisme, le Département de la Vérité a une histoire. Une longue histoire... dont les ramifications plongent dans un lointain passé, bien avant l'existence même des États-Unis. Pour en savoir autant que possible sur l'agence qui vient de le recruter, le jeune Lee Harvey Oswald décide de creuser cet héritage. Les Men in Black, l'alunissage, L'Homme-Papillon, autant de terribles secrets l'attendent au coeur des archives, autant de complots qui pourraient bien être liés à sa fulgurante ascension...



Collection : Urban Indies

Série : The Department of Truth

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEURS : MARTIN SIMMONDS, COLLECTIF

Date de sortie : 27 janvier 2023

Pagination : 184 pages

Contenu vo : Contenu : Department of Truth #6-7, 14-17

Prix : 19 €

Après la sortie de chez HiComics, voici les sorties de chez Urban Comics et il y a du lourd.