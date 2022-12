Persona 3: Dancing in Moonlight





Avec son charme ironique et son affection sincère pour les personnages charismatiques de Persona, la série Persona Dancing a conquis le cœur des fans du monde entier.



Pour Persona 3 : Dancing in the Moonlight, le développeur Atlus a réuni une fois de plus l'équipe SEES pour faire vibrer la nuit sur des remixes de la phénoménale partition de Persona 3 de l'Atlus Sound Team.



iam8bit n'a pu s'empêcher de rejoindre nos amis d'Atlus sur la piste de danse. L'album Persona 3 : Dancing in Moonlight 2xLP comprend le meilleur de la musique originale et des remixes du jeu, présenté sur un vinyle bleu "clair de lune" et emballé dans une magnifique pochette métallique à l'effigie des protagonistes du jeu, conçue par notre superfan de Persona local, Drew Wise. C'est un must pour tout fan hardcore de Persona.



Vinyle 2 LP Splatter "Bleu Lumière de la Lune"

Pochette Gatefold métalisée spectaculaire

Comprenant les musiques les plus populaires de Persona 3: Dancing in Moonlight

Musique par Atlus Sound Team

Pochette par Drew Wise

Tracklist :



DISC 1

SIDE A

Our Moment

Brand New Days (Yuyoyuppe Remix) - Long Mix -

When The Moon's Reaching Out Stars (Hideki Naganuma Remix) - Long Mix -

Want To Be Close (ATOLS Remix) - Long Mix -

Mass Destruction (Tetsuya Kobayashi Remix) - Long Mix -



SIDE B

Light the Fire Up in the Night "KAGEJIKAN" + "MAYONAKA" (sasakure.UK Remix) - Long Mix -

Moonlight Serendipity ("ADVANCED CD" ver.)

Deep Mentality (Lotus Juice Remix)

Deep Breath Deep Breath (Yuu Miyake Remix)

Battle Hymn of the Soul (Daisuke Asakura Remix)



DISC 2

SIDE A

Aria of the Soul (t.komine REMIX "AT 1st" P3D - EDIT ver.)

Burn My Dread (Novoiski REMIX "AT 1st" P3D - EDIT ver.)

Time (ATLUS Kitajoh Remix)

A Way of Life (ATLUS Kitajoh Remix)

Wiping All Out (ATLUS Kozuka

Remix)

Heatful Cry (ATLUS Konishi Remix)



SIDE B

Memories of You (ATLUS Meguro Remix)

Laser Beam (PERSONA SUPER LIVE P-SOUND BOMB !!!! 2017)

Light the Fire Up in the Night "KAGEJIKAN" + "MAYONAKA"

Brand New Days

Party Over Here!

Persona 4: Dancing All Night





Quelle meilleure façon de célébrer la bande-son élégante de Persona 4 qu'avec un spin-off tout aussi élégant ?



Persona 4 : Dancing All Night a donné le coup d'envoi de la série Persona Dancing en 2015, éblouissant les fans avec une aventure inattendue, basée sur le rythme, qui a entraîné l'équipe d'investigation dans un tout nouveau mystère musical.



La bande d'iam8bit est fan de l'inattendu, nous n'avons donc pas pu nous empêcher de rejoindre nos copains d'Atlus au club pour celui-ci. Le 2xLP Persona 4 : Dancing All Night contient les meilleurs originaux et remixes de l'équipe sonore d'Atlus pour Persona 4, de la chanson titre "Dance !" à l'incroyable remix de "Backside of the TV" par Lotus Juice.



L'album est présenté sur un vinyle jaune éclaboussé de lumière et emballé dans une fantastique pochette métallique, avec le casting électrique du jeu, conçue par notre superfan de Persona local, Drew Wise.



Vinyle 2 LP Splatter "Jaune Lumière des Projecteurs"

Pochette Gatefold métalisée spectaculaire

Comprenant les musiques les plus populaires de Persona 4: Dancing All Night

Musique par Atlus Sound Team

Pochette par Drew Wise



Tracklist :

DISC 1

SIDE A

Dance! - Long Mix -

Pursuing My True Self (ATLUS Kozuka Remix)

Backside Of The TV (Lotus Juice Remix) - Long Mix -

SNOWFLAKES (NARASAKI Remix) - Long Mix -

Signs Of Love (TK Remix) - Long Mix -

Time To Make History (AKIRA YAMAOKA Remix) - Long Mix -



SIDE B

Heaven (Norihiko Hibino Remix) - Long Mix -

NOW I KNOW (Yuu Miyake Remix) - Long Mix -

Junes Theme (Vocal Version)

Shadow World (ATLUS Kozuka Remix)

Best Friends (Banvox Remix) - Long Mix -



DISC 2

SIDE A

Pursuing My True Self (Shinichi Osawa Remix) - Long Mix -

Heartbeat, Heartbreak (TOWA TEI Remix)

Your Affection (Daisuke Asakura Remix)

Shadow World (DE DE MOUSE shadow swing mix) - Long Mix -

Reach Out To The Truth (Dancing on PERSONA STAGE)

Same Time, Same Feeling

So Baby Go For It, Feel The Vibe!



SIDE B

Calystegia

As You Like It

Tanaka's Amazing Commodities ~ Urban Breeze Elegant Style ~

Dance Hymn of the Soul (Disco In Velvet Room)

Signs Of Love (Funky HOME Mix)

True Story (ATLUS Kozuka Remix)

The Fog (ATLUS Konishi Remix)

Heartbeat, Heartbreak (Cloudy Step Mix)

Reach Out To The Truth ("bright outer world" Mix)



Persona 5: Dancing in Starlight





Pour Persona 5 : Dancing in Starlight, le développeur Atlus a réimaginé la bande-son classique de Persona 5 avec une série de remixes et de nouvelles musiques originales de l'équipe Atlus Sound. Développé en tandem avec Persona 3 : Dancing in Moonlight après le succès de Persona 4 : Dancing All Night, Dancing in Starlight voit les Phantom Thieves retourner dans la Velvet Room pour une toute nouvelle aventure musicale basée sur le rythme.



iam8bit sait reconnaître un bon groove quand il en entend un, alors nous n'avons pas pu nous empêcher d'entrer en discothèque avec nos amis d'Atlus pour cette sortie qui nous a mis la puce à l'oreille. Persona 5 : Dancing in Starlight 2xLP comprend le meilleur de la musique originale et remixée du jeu, des hits comme Last Surprise (☆Taku Takahashi Remix) -Long Mix- au Club Velvet et au-delà.



Il est disponible sur un vinyle rouge éclaboussé d'étoiles, emballé dans une étonnante pochette métallique réalisée par notre superfan de Persona local, Drew Wise, et mettant en scène Joker et ses amis qui s'amusent sur ces airs doux et sucrés.



Il n'est pas nécessaire d'être un Phantom Thief pour voir que celui-ci est une véritable aubaine. Ne le ratez pas !



Vinyle 2 LP Splatter "Rouge Lumière des Étoiles"

Pochette Gatefold métalisée spectaculaire

Comprenant les musiques les plus populaires de Persona 5: Dancing in Starlight

Musique par Atlus Sound Team

Pochette par Drew Wise



Tracklist :

DISC 1

SIDE A

GROOVY

Wake Up, Get Up, Get Out There (Jazztronik Remix) - Long Mix -

Last Surprise (☆ Taku Takahashi Remix) - Long Mix -

Beneath the Mask (KAIEN Remix) - Long Mix -



SIDE B

The Whims of Fate (Yukihiro Fukutomi Remix) - Long Mix -

Will Power (Shacho Remix) - Long Mix -

Rivers In the Desert (mito Remix) - Long Mix -

Hoshi To Bokura To (tofubeats Remix) - Long Mix -



DISC 2

SIDE A

Last Surprise (Jazztronik Remix) - Long Mix -

One Nightbreak ("ADVANCED CD" ver.)

GROOVY (ATLUS Kozuka Remix)

Tokyo Daylight (ATLUS Kozuka Remix)

When Mother Was There (ATLUS Kitajoh Remix)



SIDE B

Blooming Villain (ATLUS Konishi Remix)

Life Will Change (ATLUS Meguro Remix)

Rivers In the Desert (PERSONA SUPER LIVE P-SOUND BOMB !!!! 2017)

One Nightbreak

Climb The Stage Together!

Victory ("P5D" ver.)

Club Velvet

Les vinyles Persona débarque enfin chez nous. Nous aurons bandes son de Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 4: Dancing All Night et Persona 5: Dancing in Starlight seront disponible au format vinyle 2LP colorés le 30 septembre 2023.Persona 3: Dancing in Moonlight (Original Soundtrack) 2LP, Persona 4: Dancing All Night (Original Soundtrack) 2LP et Persona 5: Dancing in Starlight (Original Soundtrack) 2LP seront disponibles le 30 septembre 2023.