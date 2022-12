Bonne nouvelle pour les fans de Warhammer 40 000, en effet après le départ non volontaire de Henry Cavill du rôle de Superman, mais aussi de The Witcher, l'acteur sera producteur et acteur de la série.Amazon est en pourparlers finaux pour les droits du jeu, produit par Games Workshop, après des mois de négociations et de défense contre des sociétés rivales qui recherchaient également les droits.