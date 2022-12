Là où naissent les légendes

Né de la collaboration du studio indépendant polonais THE PARASIGHT et de l'éditeur français Focus Entertainment, BLACKTAIL vous plonge dans un conte folklorique revisitant le mythe de Baba Yaga dans un mélange unique de combats intenses à l'arc, de magie et de narration sombre dans un univers de conte de fées vibrant inspiré des anciens mythes slaves.



Incarnez Yaga, une jeune fille de 16 ans accusée de sorcellerie et bannie de son village. Levez le voile sur le mystère qui entoure vos origines en traquant les souvenirs vivants de votre passé revenus sous forme d'esprits errants malicieux.



Apprenez à maîtriser votre arc et les pouvoirs de votre gantelet pour vous engager dans des combats de boss palpitants. Fabriquez vos flèches, et préparez des élixirs, chassez du gibier et rassemblez des ressources pour améliorer vos capacités et façonner votre propre style de jeu, afin de survivre aux nombreux dangers d’un environnement particulièrement hostile.



Aux plus profonds des bois, chacun de vos choix compte. Serez-vous une bonne ou une mauvaise sorcière ? Décidez du sort de ces terres et de ses habitants, et soyez témoin de l'impact de vos décisions sur vos propres compétences.

Le jeu BlackTail dévoile son trailer de lancement, je ferai un petit live demain soir je pense.BLACKTAIL est maintenant disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.