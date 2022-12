"Star Wars Jedi: Survivor fait évoluer le gameplay, l'histoire et l'exploration de Fallen Order de toutes les façons", explique Stig Asmussen, le directeur du jeu de Respawn. « Les joueurs pourront combattre avec intensité et réactivité comme un véritable Chevalier Jedi, grâce à de nouvelles compétences au sabre laser et des capacités de Force venant ajouter plus de stratégie à chaque rencontre avec un ennemi. Ils évolueront dans des mondes remplis de défis environnementaux qu'il leur faudra surmonter pour dévoiler les mystères qu'ils renferment. »

Star Wars Jedi: Survivor™ se déroule cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order™, alors que Cal continue d’évoluer en tant que Jedi et d'échapper à l'emprise de l'Empire. Accompagné de son fidèle compagnon BD-1, il fait équipe avec de nouveaux et d'anciens alliés pour l'aider dans sa quête, parmi lesquels le mercenaire Bode Akuna (Noshir Dalal) et l'ancienne membre d'équipage Cere Junda (Debra Wilson). Avec de nouvelles options de déplacement, comme un câble d'ascension pour atteindre de nouveaux sommets et la capacité d'apprivoiser et de monter des créatures, Cal a de nombreuses façons de naviguer parmi les obstacles qu’il rencontrera, alors qu'il explore des mondes nouveaux et familiers à travers la galaxie.



Star Wars Jedi: Survivor introduit également de nombreuses postures de combat améliorant le gameplay, y compris les sabres laser doubles pour un gameplay rapide, et une nouvelle Posture de garde qui apporte une option de combat mesurée mais puissante pour aider Cal à vaincre ses ennemis, allant des stormtroopers et droïdes sentinelles impériaux aux êtres puissants et mystérieux.

Les fans de Star Wars et de collectors seront ravis d'apprendre, qu'une édition collector du jeu Star Wars Jedi Survivor sera disponible chez Limited Run (malheureusement, avec ce que cela comporte en frais de port et de douane).À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une réplique du sabre laser de Cal, uniquement le manche.-Un certificat d'authenticité-Un Steelbook-Des bonus in-gameLe tout dans une belle boîte qui je l'espère sera au moins en plastique.Pour le nombre d'exemplaire, ce sera assez limitée avec, 4000 exemplaires sur PS5, 1500 exemplaires sur Xbox et 1000 exemplaires sur PC.Star Wars Jedi: Survivor sortira en boutiques et en digital le X ​ et sera disponible sur PC (via l'EA app, Steam et l'Epic Games Store) au prix de 69,99 €. Le jeu sera disponible sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 au prix de 79.99 €.