La série culte Space Marine revient prochainement avec une nouvelle expérience dantesque dans l'univers de Warhammer 40,000 , dévoilée dans un trailer grandiose et portée par la voix de Clive Standen ( Vikings , Taken ) dans le rôle du héros adulé des fans, le Lieutenant Titus .



Incarnez un Space Marine, ce guerrier surhumain protégeant l'humanité de ses innombrables menaces, dans un jeu d'action à la troisième personne à l'efficacité immédiate . Attendez-vous à des sensations de jeu frénétiques, en droite lignée des productions Saber Interactive - le studio à l'origine de World War Z .







Le jeu Warhammer 40,000: Space Marine 2 se dévoile un peu plus, à l'occasion des Games Awards et avec lui, l'annonce d'une édition collector, au prix de 249.99€, en exclusivité sur la boutique de Focus Entertainment (lien en bas).À l'intérieur de cette édition collector, nous retrouverons :-Le jeu-Une statuette en résine et peinte à la main de 21 cm, qui représente le Lieutenant Titus en train d'affronter un Tyranide-Un livre, à couverture rigide, de 64 pages : "The Art and Making of Warhammer 40,000: Space Marine 2"-Un Steelbook-Le DLC Macragge's Chosen !