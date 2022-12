Au lancement de Ghostbusters: Spirits Unleashed, les joueurs ont pu chasser ou hanter au travers de cinq cartes uniques. À partir du premier trimestre 2023, IllFonic ajoutera une nouvelle carte, The Facility. Cette installation, fermée définitivement à la fin des années 1980, a été récemment acheté par un groupe d'investisseurs privés, qui ont prévu de la rénover et de la rouvrir. Malheureusement pour eux, le bâtiment est tourmenté par une activité fantômatique, et les ouvriers refusent d'entrer dans ce centre de santé hanté. Le Design Director Jordan Mathewson explique ce qui rend cette carte unique : "L'apparence de cet espace de jeu usé par le temps procure aux joueurs un sentiment unique par comparaison avec nos lieux de travail [cartes] actuels. Les ouvriers, qui sont des civils, ont commencé une rénovation de l’infrastructure, ce qui a permis de découvrir pourquoi elle avait été abandonnée. Des couloirs variés combinés à des pièces de taille moyenne se superposent pour offrir une expérience de jeu unique, plus intime et dotée d'une esthétique sinistre. Ces nouvelles zones de la carte pourront être utilisées de manière intéressante à l'avantage de chaque joueur, qu'il soit Ghostbuster ou Ghost. Nous vous en dirons plus bientôt !".



Outre la carte, la communauté pourra incarner un nouveau type de fantôme : le Muncher. Reconnaissable immédiatement, ce classique des fans est le fantôme le plus demandé à IllFonic à ce jour. Pour les joueurs qui aiment hanter, il sera appréciable de mettre la main sur cet esprit malicieux. Pas d'inquiétude à avoir pour tous ceux qui ont entendu l'appel de la caserne, ils obtiendront également de nouvelles options de personnalisation des personnages dans le DLC #1 ! Les joueurs peuvent s'attendre à plus d'images et de détails à mesure que la première date de sortie de l'année approche. Gardez bien à l'esprit qu'IllFonic prévoit de lancer des DLC similaires gratuitement chaque trimestre de l'année 2023, en plus des correctifs de confort de jeu qu'ils apportent actuellement à Ghostbusters : Spirits Unleashed.

Le jeu Ghostbusters: Spirits Unleashed, accueillera bientôt de nouvelles maps. Car bon, le jeu propose 4 ou 5 maps (je ne sais plus) et c'est quand même un peu juste.Le jeu est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX, Series X|S et PC.