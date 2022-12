Petit avis sur le tome 3 de Fuuto Pi.Ce troisième tome, nous emmène dans l'hiver glacial d'une nouvelle enquête, qui se déroule dans un manoir en pleine montagne. Nos héros devront résoudre toute une série d'assassinat,Comme pour les tomes précédents, le coup de crayon est d'une grande précision. J'aime trop l'armure du Kamen Rider, elle est hyper détaillée. Le reste des dessins n'en reste pas moins inspiré, ça se lit tellement bien, c'est fluide, c'est beau et bordel j'attends le tome 4.

posted the 12/01/2022 at 10:30 PM by leblogdeshacka