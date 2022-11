Qui est le dernier Ronin ?



Le clan Hamato n’est plus et les Foot règnent sur un New York post-apocalyptique ravagé par les guerres civiles... mais le dernier survivant de la fratrie des Tortues rôde dans l’ombre. Hantée par les fantômes des tragédies passées, la mystérieuse Tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l’honneur de sa famille disparue.



Par les cocréateurs légendaires Kevin Eastman et Peter Laird, accompagnés de Tom Waltz, scénariste de la série principale, découvrez l’histoire finale des Tortues Ninja !



Un best-seller du New York Times

Ça fait déjà quelques jours, que le dernier titre en date des TMNT, j'ai nommé The Last Ronin, je vous annonce déjà, c'est une tuerie !!The Last RoninThe Last Ronin nous fait découvrir un monde inhabituel dans l'univers des TMNT, avec un univers post-apocalyptique, New York est dans un petit salé état après plusieurs guerres civiles.L'histoire est assez poignante, avec une seule tortue encore en vie. Je ne vais pas vous révéler son identité, mais ça fait son petit effet de voir, une seule tortue avec les armes de ses frères. Heureusement, notre tortue peut compter sur un allié fidèle, là encore, je ne vais pas plus spoil, mais voir un visage connue ça fait du bien. Car les méchants de cette histoire, ne sont pas nos traditionnel bad guy des TMNT, nous avons affaire à un nouveau méchant ou presque. Bref, cette histoire est une masterclasse, comme on aime le dire depuis quelques temps, les dessins sont toujours aussi somptueux et j'ai vu qu'il y aurait un prequelle en fin d'année aux US.Bref, il reste encore des exemplaires, apparemment tirage très limitée, alors il ne faudra pas trainer.