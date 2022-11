Roman dystopique majeur devenu outil de compréhension et symbole de résistance dans les crises du monde contemporain, 1984 est l’un des rares manuscrits d'Orwell n’ayant pas été détruit. Celui-ci rejoint notre collection en septembre 2022.



Découvrez la reproduction Deluxe, numérotée et limitée, de 1984. Le manuscrit original est conservé à la John Hay Library (Brown University, Providence) depuis 1992.

Dans cette édition, le lecteur plongera dans les 197 pages du manuscrit de 1984. Ces feuillets ont survécu dans le temps : 183 des pages sont manuscrites, 14 sont dactylographiées. Elles comportent des passages inédits. C’est le seul document manuscrit conséquent d’Orwell à n’avoir pas été détruit. Il représente environ 44% du texte publié, et reflète le processus créatif d’Orwell dans le contexte de guerre et après-guerre des années 1940, tout comme il reflète les cinq années de combat d’Orwell contre la maladie, la douleur de la disparition de sa femme Eileen et ses doutes.



Une préface éclairée et érudite du biographe d’Orwell David J. Taylor accompagne cette reproduction.

Les éditions Saints Pères, dévoile le manuscrit de 1984, de George Orwell, dans une édition vraiment sublime.Toujours limitée à seulement 1000 exemplaires, cet ouvrage est disponible au prix de 170€.