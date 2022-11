Al Mazrah, foyer de Warzone 2.0 : utilisez 18 points d'intérêt majeurs pour tracer votre victoire dans le Battle Royale ou explorer-les en route vers l'extraction dans la toute nouvelle expérience DMZ.

Prêt pour la nouvelle ère : des masses d'innovations de gameplay et de nouvelles fonctionnalités font de Warzone 2.0 une expérience incroyable, construite sur les apprentissages de la communauté depuis Call of Duty®: Next.

Changement de perspective : les sélections à la troisième personne arrivent en cours de saison dans Warzone 2.0 : pour la première fois dans l'histoire de Warzone, nous accueillons les fans d'action de Battle Royale à la troisième personne pendant la Saison 1.



Pièce centrale de l'univers de Modern Warfare II, la ville d'Al Mazrah au sein de la République Unie d'Adal est votre premier champ de bataille dans Warzone 2.0.



Les joueurs suivent actuellement un entraînement intensif à Al-Mazrah dans Modern Warfare II. Les cartes multijoueur suivantes constituent les différentes zones de cette vaste région :



Al Bagra Fortress (carte standard)

Embassy (carte standard)

Zarqwa Hydroelectric (carte standard)

Taraq (carte standard/carte de combat)

Sariff Bay (carte de combat)

Sa'id (carte de combat)

Nous y sommes, après avoir combattu en coop, ou en solo. Le jeu Call of Duty, libère CoD Warzone 2.0, à partir d'aujourd'hui, la Saison 1 de Call of Duty : Modern Warfare II et Call of Duty : Warzone 2.0 offrira de l'action sur tous les fronts. La prochaine itération de l'expérience massive de Battle Royale gratuit débarque avec le très attendu mode DMZ, des cartes repensées en Multijoueur, et une mission Opérations spéciales supplémentaire avant le premier épisode de Raid. Il y aura beaucoup de contenu dans les deux jeux grâce au tout nouveau Passe de combat, à l'événement sur le thème du foot, et plus encore. Bref de quoi, nous faire jouer des centaines d'heures facilement.Plus d'informations, dans le lien en source.