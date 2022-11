La collaboration Need for Speed Unbound x Balmain fait souffler un vent de nouveauté sur l’emblématique sandale B-IT Slider et enrichit la collection capsule de la maison de couture avec une édition ultra-limitée de 100 paires, disponibles sur Balmain.com à partir du 14 décembre. Les partenaires ont également collaboré pour créer la pilote rivale Éléonore, qui porte une robe Balmain de la collection Automne 2022 lorsqu’elle ne drifte pas dans les rues de Lakeshore au volant de son exceptionnelle supercar aux couleurs de la maison de couture. Les joueurs peuvent collectionner quatre articles Balmain, notamment une veste, un jean et des B-IT Sliders.



Need for Speed Unbound place les joueurs et les joueuses du monde entier au volant de voitures exceptionnelles pour défier la police et tenter de remporter le Grand, la course de rue ultime de Lakeshore. Le jeu offre un nouveau style visuel unique qui associe des éléments du street art aux voitures les plus réalistes de l’histoire de la franchise.

La célèbre maison de couture parisienne Balmain, s'associe avec EA, pour du contenu exclusivité pour le jeu Need for Speedy Unbound. Nous aurons droit à des création d’articles exclusifs signé Need for Speed Unbound x Balmain, dont du contenu sur mesure dans le jeu et des chaussures dans le monde réel, disponibles dès la sortie du jeu le 2 décembre.Need for Speed Unbound et Need for Speed Unbound Édition Palace seront disponibles le 2 décembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur EA app, Origin, Steam et Epic Game Store