Le jeu Wo Long : Fallen Dynasty aura droit à une édition steelbook, en attendant une éventuelle édition collector, avec la figurine et les goodies que l'on attend dans une édition collector.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steelbook-Un DLCEn attendant, le jeu sera disponible dès le 3 Mars 2023, sur PlayStation et XBOX Series.

posted the 11/11/2022 at 11:37 AM by leblogdeshacka