Les éditions Kana s'apprête à sortir un vinyle Black Clover, pour décembre. L'actualité Vinyle de Kana s'annonce plutôt riche, avec du One Piece Red, Cobra, Naruto et le prochain Death Note.Retrouvez les musiques de l’animé Black Clover pour la première fois en vinyle ! Plus de 40 minutes d’écoute qui vous immergeront dans les aventures d’Asta, le chevalier magicien !

posted the 11/09/2022 at 05:58 AM by leblogdeshacka