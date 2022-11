2K Games annonce avoir vendu plus de 16 millions de jeux Borderlands 3. Le jeu est sorti en septembre 2019 et il faut croire qu'il a trouvé son public.Le spin-off Tiny Tina’s Wonderlands, semble s'être très bien vendus et d'autres épisodes serait en cours de développementIl semblerait que la franchise tout entière s'est écoulée à plus de 77 millions d’exemplaires.