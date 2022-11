Qui est Luke Skywalker ? Dans la galaxie, nombreux sont ceux à connaître le nom de ce Jedi légendaire, mais rares sont ceux à l’avoir croisé. Certains disent que c’est un impitoyable criminel de guerre. Pour d’autres, ce n’est pas un humain, mais un droïde.

Qu’il soit humain ou légende, tous ceux qui prétendent avoir rencontré l’insaisissable Luke Skywalker ont une incroyable anecdote à partager.

Dans l’anthologie Luke Skywalker : Légendes, de grands noms du manga adaptent le célèbre roman de Ken Liu, afin de mettre en image les extraordinaires aventures de l’iconique Maître Jedi.

Après Leia, NobiNobi nous propose un One Shot sur l'un des personnages les plus emblématiques de la saga Star Wars. Non, ce n'est pas un manga sur Dark Vador, ni Han Solo, mais bien un manga sur Luke Skywalker, avec pas moins de quatre histoires autonome.Chaque histoire se vit au travers des points de vue des différents personnages, comme celui de la première histoire, qui est un gradé de l'Empire. Qui fera naître un sentiment de révolte contre l'Empire au contact du Jedi.Les histoires se lisent rapidement, les dessins sont beaux, avec le toujours trait reconnaissable de l'œuvre de George Lucas. Mention spéciale aux différents artistes de ce manga qui font un travail remarquable (j'aime tellement cette saga et voir Disney la détruire me tue un peu plus à chaque épisode d'Andor. Il y avait un vrai potentiel, bordel.) Akira Fukaya, Takashi Kisaki, Haruichi (également auteur de la série sur Leia), Akira Himekawa.Cette anthologie sur le personnage de Luke Skywalker, nous propose une autre facette du héros de la saga Star Wars. Qui devient beaucoup moins creux que dans les derniers films. Le Prince charmant qui sauve la Princesse des griffes du grand méchant, devient ici une figure presque mythologique, tel un Dark Vador. On y retrouve aussi des personnages emblématiques de l'univers Star Wars, avec notamment R2D2, Leia, Jabba (comme j'aime souvent l'appeler, Jabba le forestier, en hommage à notre VF mythique de l'épisode IV.Bref, c'est du tout bon pour moi.