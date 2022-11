Bruce Wayne, interprété par Robert Pattinson, devient le mythe de la pègre de Gotham et déchaîne sa colère sur tous les criminels de la ville.

Les détails



Sur la base des images officielles fournies, nous avons fait de notre mieux pour recréer le design du costume et l'apparence du Batman du film DC Comics . Dotée d'une armure tactique, équipée d'un grappin caché, cette version de Batman est agressive mais aussi défensive. Le symbole de chauve-souris qui dépasse légèrement vers l'extérieur sur la poitrine est également très emblématique.

La conception



Le geste est notre conception originale, dans laquelle le batman tient un élément d'information fourni par le Riddler .



"Plus de mensonges."



« Que fait un menteur quand il est mort ?



Le papier aura du contenu. Il peut être retiré et consulté par les collectionneurs.

La base



La base est façonnée selon le matériel promotionnel officiel et les éléments révélés précédemment. En comparaison avec le guerrier vertueux, il dépeint soigneusement le démon en lui et la fine ligne entre le bien et le mal.



La figurine de gargouille est attachée magnétiquement à la plate-forme principale, qui peut être retirée et affichée individuellement.

L'artisanat



Nous avons utilisé du silicone de qualité platine et du cuir véritable, du tissu, du silicone, etc. afin d'obtenir la meilleure texture dans ce buste grandeur nature 1:1.



Dans le même temps, l'utilisation d'yeux artificiels et de la technologie des cheveux enracinés fait ressortir les caractéristiques et les qualités uniques de Robert Pattinson.

Le studio Infinity Studio X Penguin Toys, dévoile un buste du Batman de Robert Pattinson de plus de 90cm de hauteur.Si vous le voulez, il faudra péter le budget vacances, avec un buste au prix de 3500€ environ.