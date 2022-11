PERSONA 4

Persona 4 T11





Soji et ses amis, en proie à une profonde peine, font face à un dilemme de taille : doivent-ils projeter Namatame dans la télévision, et ainsi mettre fin à sa vie ?

Alors que Kuma a disparu, la petite bande décide qu’il est temps de faire le point sur l’affaire. En effet, il reste de nombreuses énigmes à élucider…



Sortie : 03/11/2022

Auteur : Shuji Sogabe / ATLUS

162 pages / 130 x 180 mm / 7,90€

--------------------------------

L'art de Quantic Dream





À son lancement en 1997, le studio français Quantic Dream ne sait pas encore qu’il donnera naissance à un genre novateur, porté par une technologie de pointe, qui marquera l’histoire du jeu vidéo. De The Nomad Soul au très attendu Star Wars EclipseTM en passant par Heavy Rain ou Detroit: Become Human, les dessous des jeux du studio n’auront plus aucun secret pour vous.



Rejoignez Jean Zeid dans ce voyage passionnant à travers plus de 25 ans de l’histoire du studio Quantic Dream. Plus de 280 pages de contenu, de nombreux dessins préparatoires jamais révélés, et d’illustrations à couper le souffle.



Une rétrospective inédite pour découvrir tous les secrets derrière les créations du studio.



Sortie : 03/11/2022

Auteur : Jean Zeid

288 pages / 252 X 253 mm / 39,90€

--------------------------------

Final Fantasy VII Remake - Traces of Two pasts





Ce roman en deux parties vous plonge dans le passé d'Aerith Gainsborough et de Tifa Lockhart, les héroïnes adulées de Final Fantasy VII.

Bien qu'elles ne se soient rencontrées que depuis peu, lors des événements stupéfiants qui ont mené à leur fuite de Midgar, Aerith et Tifa ont déjà tissé les premiers liens d'une amitié basée sur une confiance et un respect mutuels. Alors que leur aventure aux côtés de Cloud, Barret et Red XIII continue, elles se confient l'une à l'autre, échangeant des anecdotes de leurs passés respectifs.



Tour à tour grisante, drôle et touchante, cette œuvre du scénariste de Final Fantasy et Kingdom Hearts Kazushige Nojima apporte une nouvelle dimension aux personnages d'Aerith et de Tifa, ainsi qu'au monde de Final Fantasy VII.



Sortie : 03/11/2022

Auteur : Collectif

432 pages / 140 x 225 mm / 17€

--------------------------------

Final Fantasy VII Remake Ultimania





Final Fantasy VII Remake Ultimania est le seul guide book officiel paru sur le jeu du même nom.



Plus de 750 pages tout en en couleurs de données techniques, d'interview exclusives et d'illustrations à couper le souffle. Personnages, armes, attaques, lieux, toutes les informations y sont. Le jeu Final Fantasy VII Remake n'aura plus aucun secret pour vous.



Sortie : 03/11/2022

Auteur : Collectif

752 pages / 210 x 297 mm / 39€

--------------------------------

Angels of Death T10





Zack, qui connaît désormais toute la vérité à propos de cet étage, poursuit une Rachel complètement revenue à elle. Quand il lui demande si c’est elle qui tue les visiteurs de cet étage, Zack n’obtient comme réponse que le bruit assourdissant d’une arme à feu.



Mensonges, instinct, raison…

Les pulsions meurtrières de Rachel se réveillent, mues par des sentiments contradictoires.

Sur le champ de bataille, de nouvelles promesses sont scellées.



Sortie : 03/11/2022

Auteur : Makoto Sanada / Kudan Naduka

178 pages / 130 x 180 mm / 7,90€

--------------------------------

ELDEN RING : Le chemin vers l'Arbre-Monde - Épisode 9





ELDEN RING : Le chemin vers l'Arbre-Monde - Épisode 9

Dans le monde sombre et dangereux de l’Entre-terre, l’illustre Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé. Après la nuit des Couteaux Noirs et l’Éclatement, la Grâce, perdue depuis longtemps se fait entendre à nouveau.

Notre histoire commence au réveil d’un jeune homme amnésique, vêtu de simples sous-vêtements. Ce dernier est aidé par une jeune femme mystérieuse, Melina, qui l’invite à suivre ses conseils pour atteindre l’Arbre-Monde et accomplir sa destinée.

Au vu des capacités de ce « Sans-éclat », le chemin s’annonce bien plus compliqué que prévu…





Cette œuvre est une série manga humoristique écrite et dessinée par Nikiichi Tobita (Le quotidien d’une épée maudite). L’histoire est ancrée dans l’univers d’Elden Ring et les fans prendront plaisir à retrouver les lieux, personnages et boss rencontrés pendant leur aventure.



Sortie : 04/11/2022

Auteur : Tobita Nikiichi

16 pages / Ebook / 0,49€

--------------------------------

Les sorties de chez Mana Books, pour le mois de Novembre sont maintenant dévoilés et disponibles.