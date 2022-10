Andrzej Sapkowski est né en Pologne en 1948. Dans la saga du Sorceleur, succès mondial traduit en trente-quatre langues et dont les ventes ont déjà dépassé les 15 millions d'exemplaires, il s'inspire des mythologies slave, nordique et antique et des contes populaires pour mieux les détourner par l'ironie et en y abordant des problématiques contemporaines : la discrimination, les mutations, la recherche du sens dans un monde en changement. Son oeuvre a été couronnée cinq fois par le prix Janusz A. Zajdel ainsi que par le prix David Gemmell. Déjà adapté en jeu vidéo sous le titre The Witcher, Le Sorceleur est porté à l'écran par Netflix.

Bragelonne décide enfin de ressortir le coffret collector de The Witcher.Mettant fin, au prix exorbitants aperçu sur les différents sites internet.