Embarquez dans un western fantastique



Découvrez-en plus sur Jesse Rentier, le redoutable chasseur de vampires que vous incarnez dans Evil West . Agent le plus efficace de l'Institut Rentier, une organisation secrète de chasseurs de monstres dirigée par son père et bien d'autres générations de Rentier par le passé, Jesse devra faire face à de nouvelles responsabilités suite à la destruction de l'Institut par les vampires.



Épaulé par Edgar Gravenor, ex-compagnon d'armes et survivant du drame, il devra combattre les hordes de créatures surnaturelles responsables de la destruction de l'Institut et lever le voile sur un sinistre complot, tout en prenant la tête de l'organisation pour la faire renaître de ses cendres .



Éradiquez la menace avec un style aussi dévastateur que vos armes



Pour rétablir la gloire de l'Institut, Jesse devra explorer les moindres reculs du Far West pour recruter de nouveaux agents, suivre les pistes qui le mènera aux instigateurs du complot, et enrichir son arsenal d'armes et d'équipements de combat . Équipé d' un mélange d'armes à feu traditionnel et de la technologie de pointe de l'Institut, tel que le Gantelet Électrique Rentier , combinez et améliorez chacune de vos armes selon vos préférences grâce aux arbres de talents dédiés. Prenez alors part à des affrontements explosifs mélangeant de puissantes attaques à distance et des combos au corps à corps absolument brutaux et dévastateurs.

Ne manquez pas la Signature Edition !



Obtenez la version ultra-limitée Evil West - Signature Edition , exclusive au Focus Entertainement Store et disponible à seulement 50 pièces à travers le monde. Cette édition comprend un cadre numéroté en bois laminé d' un artwork exclusif de l'artiste Gabz , une copie physique du jeu avec une jaquette exclusive ainsi que le Pack d'apparences DLC Wild Wild East.

Le jeu Evil West se dévoile, avec un nouveau gameplay