Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine...



C'est la Journée du mérite de la jeune Leia Organa, princesse d'Alderaan, qui vient d'avoir seize ans.



Elle va devoir relever trois défis (du corps, du cœur et de l'esprit) afin d'être reconnue comme héritière légitime du trône. Elle souhaite avant tout être digne de ses parents, Bail et Breha Organa, mais a l'impression qu'ils se détachent d'elle et en souffre. Leia prend donc sur elle-même de se rendre en mission humanitaire sur la planète Wobani pour aider les nécessiteux. Cependant, confrontée à l'Empire Galactique, elle va vite comprendre que la bonne volonté ne suffit pas ! La princesse fait également ses premiers pas dans le programme législatif pour la jeunesse du Sénat, en compagnie de délégués venus de toute la galaxie...

Après, l'excellente surprise de Star Wars -Étoiles Perdues -, NobiNobi revient avec Star Wars Princesse Leia. Où l'on suit le parcours de la future générale de la résistance pendant son adolescence.Ce nouveau manga est une adaptation du livre de Claudia Gray, décidément très en vogue aujourd'hui. Comme souvent, c'est très bien écrit, le récit se lit très rapidement et très simplement, on y découvre une autre facette de la princesse, beaucoup plus aventurière que dans les films, je trouve. Pour ceux qui est du dessin, nous le devons à Haruichi, qui sera présent pour le tome 2, mais aussi sur I, Droid, que j'ai hâte de voir débarquer. On suit donc le parcours de la princesse, qui devra traverser des épreuves assez classique, son Initiation est des plus simples. Mais si vous êtes fans, c'est efficace, en même temps, perso, je suis toujours en train d'essayer de lire des récits ou autre pour me plonger encore plus dans l'univers de George Lucas. Car bon, les Star Wars de chez Disney, m'ont plus que déçu, sauf deux trois exception.