Un rogue-lite d'aventure-horreur à la troisième personne et aux nombreux personnages.



Un jeu inspiré et influencé par le folklore de la Sardaigne, une région riche en traditions uniques, où vous incarnez quatre personnages et vivez une histoire profondément liée aux traditions et rituels troublants d'un ancien village. Le village est un labyrinthe complexe qui change à chaque partie : vous devrez explorer et résoudre les mystères du jeu sans presque aucune aide.



Votre arme ? Une boîte d'allumettes...

Prenez le contrôle de l'une des armées les plus technologiquement avancées de l'Imperium – l'Adeptus Mechanicus. En tant que Magos Dominus Faustinius, vous mènerez l'expédition sur Silva Tenebris, la planète Necron récemment redécouverte. Personnalisez votre équipe, gérez vos ressources, découvrez une technologie tombée dans l'oubli et contrôlez chaque mouvement de vos Technoprêtres.



Chacune de vos décisions définira les missions qui vous attendent, et à terme le destin des troupes sous votre commandement, dans plus de 50 missions conçues avec soin. Choisissez votre chemin prudemment - le sort de l'Imperium en dépend.

Les jeux de la semaine sur l'Epic Games Store sont maintenant dévoilés et disponibles.