THE YAKUZA'S GUIDE TO BABYSITTING

TOME 2





Kirishima est un yakuza surnommé « le démon » et ses missions finissent bien souvent dans un bain de sang.



Le boss du clan, qui en a marre de masquer les bévues de son subalterne, lui confie une mission qu’il ne peut refuser : prendre soin de sa précieuse fille, Yaeka, 7 ans.



Parution 4 novembre 2022

Format 127x180

Nb de pages 148

Collection Big Kana

Catégorie Comédie

TOKYO ALIENS TOME 1







Parution 4 novembre 2022

Format 127x180

Nb de pages 194

Collection Dark Kana

Catégorie Action

RAGNA CRIMSON

TOME 10







Parution 4 novembre 2022

Format 127x180

Nb de pages 234

Collection Dark Kana

Catégorie Dark Fantasy

NARUTO - ÉDITION HOKAGE

TOME 5





En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école de ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.



Sur l’invitation de Maître Kakashi, Naruto et ses coéquipiers se sont inscrits à l’examen de sélection des ninjas de « moyenne classe ». Après avoir réussi l’épreuve écrite, les candidats se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : « la forêt de la mort ». Les différentes équipes se livrent une lutte sans merci pour s’emparer des rouleaux.

C’est alors qu’un mystérieux ninja, Orochimaru, attaque Naruto et ses compagnons ! Il laisse une marque maléfique sur le corps de Sasuke et disparaît.



Nos amis parviennent finalement à sortir de la forêt et se qualifient avec sept autres équipes pour la troisième épreuve. Un tour préliminaire est alors organisé : il s’agit d’une série de combats individuels visant à réduire le nombre de candidats. C’est le moment que Kabuto choisit pour abandonner l’examen de sélection…



Parution 10 novembre 2022

Format 140x213

Nb de pages 392

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

BORUTO - NARUTO NEXT GENERATIONS

TOME 15







Parution 10 novembre 2022

Format 115x175

Nb de pages 176

Collection Shonen Kana

Catégorie Nekketsu



COMME LES AUTRES

TOME 7





« Je voulais être amoureuse, vivre un amour ordinaire et heureux. »



À cause d’Ôsuke, la relation entre Tsubaki et Ibuki est tendue, et ils sont mal à l’aise lors du séminaire du club photo. Mais Tsubaki apprend ce que ressent vraiment Ibuki…

De son côté, Ôsuke ne sait pas que faire de ses sentiments et ne parvient pas à avancer dans sa vie.



Quelle sera l’issue de cette relation entre les trois personnages ?!



Un dernier tome plein d’émotion !!



Parution 10 novembre 2022

Format 115x175

Nb de pages 192

Collection Shojo Kana

Catégorie Romance

BUCKET LIST OF THE DEAD

TOME 7







Parution 10 novembre 2022

Format 127x180

Nb de pages 176

Collection Big Kana

Catégorie Humour

BOY'S ABYSS

TOME 1





Dans une ville où il ne se passe jamais rien, où chaque jour se ressemble, Reiji Kurose se contente du vide qui caractérise son existence. Tout le condamne à rester dans la même ville : sa famille, ses perspectives d’avenir, ses amis d’enfance….



Jusqu’à sa rencontre avec une idole, il était persuadé que sa vie continuerait ainsi, sans résistance et sans réel pouvoir sur son avenir.



Vivre peut-il lui apporter l’espoir ? Se dirige-t-il vers la lumière ? Ou vers les ténèbres ?



Parution 18 novembre 2022

Format 148x210

Nb de pages 212

Collection Big Kana

Catégorie Aventure

SHY

TOME 12







Parution 18 novembre 2022

Format 115x175

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Super-héros ou super-vilains



THE ELUSIVE SAMURAI

TOME 5





Tokiyuki s’engage dans une joute verbale contre Ogasawara Sadamune, qui le soupçonne d’être un vassal des Hôjô. Afin de ne pas être démasqué, il esquive avec habileté les flèches verbales que Sadamune lui décoche, mais l’assistant de ce dernier et Ichikawa entrent en scène…

D’autre part, un ordre de l’empereur suscite à nouveau des troubles dans tout Shinano ! C’est une bataille préliminaire qui s’engage alors !



Parution 18 novembre 2022

Format 115x175

Nb de pages 200

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

UNDEAD UNLUCK

TOME 8







Parution 18 novembre 2022

Format 115x175

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

SERAPH OF THE END - GLENN ICHINOSE

TOME 12





Le jour de Noël et de l’Apocalypse.

Glenn vient d’annoncer au monde qu’il se rangeait du côté de Mahiru. Ce qui signifie concrètement qu’il va trahir l’ordre des Démons impériaux.

C’est le début d’une marche de la mort interminable. Glenn et ses amis vont devoir tuer, tuer et tuer encore. Alors qu’une ultime confrontation avant l’Apocalypse les attend…



Parution 18 novembre 2022

Format 115x175

Nb de pages 200

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

DIAMOND IN THE ROUGH

TOME 3





Akeboshi passe outre son aversion pour Tsuzumi et s’allie à lui dans l’espoir de capturer Yukari, la mangeuse de pierres qui a pétrifié Kai.



Akeboshi et ses compagnons laissent de côté les doutes qu’ils entretiennent concernant les intentions de la Guilde des minéralogistes et se dirigent vers le repaire présumé de Yukari. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu…!



De son côté, Kai est plongé au sein d’un monde subconscient dans lequel il est confronté à une épreuve !! Quel problème doit-il surmonter pour atteindre la récompense promise, à savoir un supplément d’énergie !?



Parution 18 novembre 2022

Format 127x180

Nb de pages 204

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

NO GUNS LIFE

TOME 13







Parution 25 novembre 2022

Format 127x180

Nb de pages 226

Collection Big Kana

Catégorie Action

YAWARA

TOME 10







Parution 25 novembre 2022

Format 148x210

Nb de pages 322

Collection Big Kana

Catégorie Sport

LA VOIE DU TABLIER

TOME 9





Un homme au foyer qui veut absolument faire manger des légumes à un enfant qui n’y tient pas du tout.



Est-ce que Tatsu l’immortel va connaître une crise sans précédent face à ce redoutable adversaire ?



Voici un manga comique qui raconte la vie d’un ancien yakuza à la maison !



Parution 25 novembre 2022

Format 127x180

Nb de pages 160

Collection Big Kana

Catégorie Humour

Le nouveautés de chez Kana pour le mois de Novembre 2022, sont maintenant dévoilées.