Nous essayons toujours de défendre et de faire vivre nos séries le plus longtemps possible, malheureusement, il vient un temps où certaines d’entre elles doivent laisser la place aux plus jeunes dans les librairies.



Ainsi, ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous vous annonçons que plusieurs titres vont quitter le catalogue Ki-oon et ne seront plus disponibles à la vente à compter du 1er janvier 2023.

En voici la liste :



Afterschool Charisma

Assassin’s Creed Awakening

Barakamon

Bloody Cross

Crimson-Shell

Darker than Black

Dragon Quest – Emblem of Roto

Final Fantasy Type-0

Gisèle Alain

Goggles

Green Blood

Jackals

Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Kamisama

Kid I Luck

Kurokami

La Main droite de Lucifer

La Mélodie de Jenny

Le Temps des cerisiers

Le Cadeau de l’ange

Monster x Monster

Rash !!

Roji !

Run day Burst

Sayonara Football

Scumbag Loser

Sous un rayon de soleil

The Innocent

Warlord

Wolfsmund



