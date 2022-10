Dans Bloody Ties, les joueurs s'embarqueront dans une nouvelle aventure scénarisée, et atteindront l'épicentre de la mort, de la richesse et de la splendeur absolue dans un lieu étonnant : le Carnage Hall. Cet ancien opéra regorge de défis et de quêtes, de nouveaux types d'armes surprenants, d'interactions entre les personnages et de découvertes à faire.

Le DLC de Dying Light 2, Bloody Ties se dévoile en attendant sa sortie, très bientôt (je n'ai plus la date).