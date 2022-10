G.I. Joe, A Real American Hero! : 40ème Anniversaire





Vestron fête les 40 ans de la franchise Hasbro G.I. Joe, A Real American Hero en publiant cet album événement de 208 pages compilant plusieurs épisodes de l’époque Marvel, tous écrits par Larry Hama, à commencer par le mythique #1 qui a lancé la machine en 1982 !



Cet album comprend aussi l’épisode dessiné par Todd McFarlane, le fameux épisode ‘Silent Interlude’ (celui où Snake-Eyes est devenu un ninja et première apparition de Storm Shadow), la première mission de Joe Colton (le G.I. Joe original !), un combat aérien Skystriker vs. Rattler, la rencontre entre G.I. Joe et son alter-ego soviétique : Oktober Guard, illustrée par Michael Golden, et plusieurs autres récits représentatifs de la longue série G.I. Joe, a Real American Hero, des fiches persos et des éditos avec une foule d’infos pour vous guider dans la découverte de ces comics inédits en France.



Un MUST HAVE absolu pour les fans de G.I. Joe !!



Récits complets et Bonus.



208 pages couleur

PVP : 21.95€

Sortie : Novembre 2022

XXXOMBIES





Rick Remender, du X et des Zombies !

Écrit par Rick Remender (Fear Agent) co-scénarisé par Tony Moore (The Walking Dead) et dessiné par Kieron Dwyer (Remains). ZOMBIES ! PORNO ! Toute la saveur des années 70 ! Réservé à un public averti.



1977, Los Angeles est envahie par une horde de Zombies. L’équipe de tournage d’un film porno va en faire les frais !



Gore, excessif et définitivement barré…



112 pages couleur

PVP : 17.95€

Sortie : Novembre 2022

MY LITTLE PONY / TRANSFORMERS 2 : The Magic of Cybertron





Les P’tits Poneys sur Cybertron !

« Tu es mayyyye liteul paaoööôonyyy… !! » C’est avec un bonheur rayonnant non dénué d’une fierté insolente que Vestron vous propose ce second crossover My Little Pony Transformers après le réjouissant Friendship in Disguise où les Autobots atterrissaient à Equestria !



Cette fois, les bestioles multicolores arrivent sur Cybertron et Megatron rêve de leur piquer leurs pouvoirs magiques pour anéantir les Autobots, mais Optimus Prime et sa clique vont tout faire pour l’empêcher de pourrir l’ambiance…



Ne manquez pas ce retour détonnant des Petits Poneys !



96 pages couleur

PVP : 15.95€

Sortie : Novembre 2022

TRANSFORMERS WAR WORLD, tome 3 (Volume 7)







La grande bataille pour Cybertron !

La Série Principale TRANSFORMERS trouve son point d’orgue avec ce septième volume, troisième partie de la phase WAR WORLD : l’immense bataille pour Cybertron entre Autobots et Decepticons !



Aucun répit ne sera accordé, ni aux protagonistes, ni au lecteur, tout au long de cet album qui fonce tout droit vers un issue cataclysmique qui va réécrire la légende des Transformers…



Illustré par Anna Malkova, qui s’est imposée comme l’une des meilleures artistes sur les titres Transformers, avec la participation de Guido Guidi (Revolutionaries), Andrew Griffith (G.I. Joe, A Real american Hero!) et Winston Chan (Beast Wars).



128 pages couleur

PVP : 17.95€

Sortie : Novembre 2022

POWER RANGERS : Sins of the Future





La force du temps !

Un récit complet POWER RANGERS ! Après la retraite mouvementée de Tommy Oliver (Power Rangers : Soul of the Dragon), ce nouveau one-shot revient sur les personnages de Power Rangers : La Force du temps (Power Rangers Time Force en v.o.) !



Après leur victoire sur Ransik, les Rangers de la Time Force Jen Scotts

et Wes Collins s’essaient à une relation amoureuse… mais ils apprennent

que s’ils restaient ensemble, le destin de l’humanité serait changé !



Cet album (comme les autres Récits Complets Power Rangers) se lit en dehors de double-série POWER RANGERS UNLIMITED pour permettre de donner suite aux différentes séries télé, idéal pour les fans/lecteurs occasionnels.



GO GO !!!



96 pages couleur

PVP : 16.95€

Sortie : Novembre 2022

