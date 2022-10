G.I. Joe envoie Scarlett, Low Light, Roadblock et Tripwire capturer un chef de cartel, mais un sniper redoutable les prend au piège. Peu après, un satellite de M.A.R.S. Industries s’écrase dans le désert australien. Spirit et Hard Drive rejoignent l’équipe G.I. Joe pour le retrouver, mais Zartan et les Dreadnoks, une bande de sauvages liés à Cobra, veut s’en emparer avant eux… Quel secret renferme ce fichu satellite ?

Avis sur G.I. JOE Special Missions : Operation Deadfall, des éditions Vestron.Pour ceux qui ne connaissent pas Vestron, c'est un label qui se charge d'éditer des comics au format paperbacks (soit des couvertures souples). Au programme, pas mal de licence avec notamment, Alien, Terminator, RoboCop, Predator et Evil Dead. Plus récemment, Vestron a acquis les droits des comics Power Rangers et ça, c'est vraiment pas mal. On retrouve aussi les M.A.S.K. et G.I. Joe.Maintenant, place à ce G.I. JOE Special Missions : Operation Deadfall, qui nous livre deux histoires, une histoire assez courte qui se lit très facilement et une un peu plus longue, qui se lit elle aussi très facilement. Les deux histoires nous livrent une tonne d'action, avec une histoire qui tient la route. Ce one-shot, est efficace, avec des dessins vraiment sympas, qui flatte la rétine. Les scènes de combats sont bien réalisé, pas brouillons comme certains comics, Will Rosado fait un super taf.Pas besoin, d'être un inconditionnel des G.I. Joe pour apprécier ce comics, perso, j'ai de très vagues souvenir de l'animé, j'ai plus de souvenirs des jouets que j'avais étant enfant et j'ai pris un plaisir fou à me replonger dedans, le temps de ce comics.Bref, c'est du tout bon, pour moi.