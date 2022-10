THE LAST RONIN





Qui est le dernier Ronin ?



Le clan Hamato n’est plus et les Foot règnent sur un New York post-apocalyptique ravagé par les guerres civiles... mais le dernier survivant de la fratrie des Tortues rôde dans l’ombre. Hantée par les fantômes des tragédies passées, la mystérieuse Tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l’honneur de sa famille disparue.



Par les cocréateurs légendaires Kevin Eastman et Peter Laird, accompagnés de Tom Waltz, scénariste de la série principale, découvrez l’histoire finale des Tortues Ninja !



Un best-seller du New York Times



SORTIE LE: 16 NOVEMBRE 2022

Nombre de pages : 224

Prix : 29.95€

Rick & Morty DANS LES COULISSES DU MULTIVERS





Rick et Morty sont de retour et ils envoient du lourd ! Oui, on parle bien de Jerry et de ses grosses insécurités, dans une histoire absurde de masculinité toxique et de body horror. Faites une pause philosophique (non) avec M. Larbin, en mission impossible pour trouver le sens de la vie, et laissez-vous absorber par Unity, l’ex-copine préférée de Rick. Enfin, ne partez pas sans avoir exploré les coulisses du groupe de rock le plus cool du multivers : les Flesh Curtains, avec Condorman et Rick Sanchez himself !



SORTIE LE: 16 NOVEMBRE 2022

Prix : 17.95€

Le programme des sorties pour le mois de novembre, chez HiComics se dévoile et il y a du lourd. Avec The Last Ronin en tête, comics que j'attend depuis très longtemps.