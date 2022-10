Je me réveille et je vois que Resident Evil 4, aura droit à une édition collector. Je n'ai pas vu les trailers, pas encore eu le temps et je pense pas trop les regarder.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un Steelbook-Un poster-Un DLC-La soundtrack du jeu en digitale-Un artbook-Une figurine de LéonLe tout dans une belle boîte, je pense qu'il faudra compter sur un prix entre 250-300€.

